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5 мая • обновлено в 09:21
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ВСУ разгромили наемников России на Донбассе: уничтожены террористы и техника

15.9т
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За минувшие сутки, 4 мая, один украинский военный получил ранения в результате обстрелов российских оккупантов на Донбассе. Всего террористы 12 раз обстреляли позиции ВСУ.

По данным украинской разведки, был ликвидирован один российский оккупант и не меньше двух ранили. Также был уничтожен военный грузовик противника, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстрелял украинские позиции из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

"Во время вражеских обстрелов наши защитники проявили мужество и выдержку. Подразделения Объединенных сил решительно ответили на все огневые провокации противника, заставив врага вернуться к соблюдению режима "тишины", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял позиции ВСУ возле Верхнеторецкого, Красногоровки, Новотроицкого, Авдеевки, Старогнатовка, Широкино и Водяного.

В районе ответственности ОТГ "Север" российские наемники обстреляли украинские позиции у Орехового и Крымского.

С начала текущих суток, 5 мая, враг обстрелял позиции ОС у Невельского. Потерь среди ВСУ нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 мая российские оккупационные войска 11 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Под вражескими обстрелами один украинский военный получил ранения и трое – боевые травмы.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООС Вооруженные силы Украины Донбасс
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Нациев Сала
Нациев Сала
Новыны про ВСУ от обоза самые смешные
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
пиу пиу пиууу,бац,дж,бах и разгромили, обозники вот вам пример шапки на будущее,а ваш шаблон выбросте
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Расследования

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