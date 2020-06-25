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ВСУ разгромила засаду террористов батальона "Восток". Зрелищные кадры

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Расследования
3,2 т.

  • Боевая группа К-2 54 ОМБр ВСУ разгромила позиции террористического батальона "Восток" на оккупированном Донбассе

  • С этого места оккупанты вели постоянные обстрелы позиций защитников Украины и мирного населения

  • Боевик Ходаковский даже рассказал об успешной операции ВСУ в сюжете для российских пропагандистов

ВСУ разбили позиции батальона террористов Восток

ВСУ разбили позиции батальона террористов Восток

Боевая группа К-2 54 ОМБр ВСУ разгромила мощным огневым ударом позиции террористов "ДНР" из батальона "Восток" в Донецкой области.

Кадры успешной операции воины обнародовали на официальном YouTube-канале, отметив, что "гнездо" боевиков "было обустроено между промышленной зоной и жилыми домами граждан на оккупированной территории (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"На видео вы четко увидите, что сделал "русский мир" с этой местностью. Так, где-то на одном таком месте, расположены позиции батальона "Восток" оккупационных войск, который когда-то создал предатель Украины Саша "Скиф", или "Ходок". И одна из таких позиций приносила много хлопот украинским бойцам", – рассказали украинские защитники.

Момент разгрома позиций батальона террориста Ходаковского

Момент разгрома позиций батальона террориста Ходаковского Скриншот видео

ВСУ нанесли по засаде мощный огневой удар

ВСУ нанесли по засаде мощный огневой удар Скриншот видео

Они отметили, что незаконные бандформирования стреляли коварно и не гнушались подвергать опасности даже мирное население. Поэтому за дело решили взяться разведчики ВСУ и уничтожить эту позицию.

После проведенных различных мероприятий военного характера в один из дней был нанесен огневой удар по оккупантам в ответ на их обстрелы.

"Что из этого вышло – посмотрите сами. О потерях врага мы вам напишем чуть позже. Еще хотим поблагодарить Сашу "Ходока" и медиаресурсы оккупационной "власти" за такие сюжеты на позициях "Востока". Слава Украине!" – пошутили Герои, показав фрагмент ролика террористов, где те жалуются на мощную атаку Объединенных сил.

Оккупанты посвятили ролик успешной операции ОС

Оккупанты посвятили ролик успешной операции ОС Скриншот видео

Позиции, с которых боевики вели обстрелы, полностью уничтожили

Позиции, с которых боевики вели обстрелы, полностью уничтожили Скриншот видео

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УкраинаРоссийско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на ДонбассеВойна на ДонбассеВооруженные силы УкраиныДНРАлександр Ходаковский
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