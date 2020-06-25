ВСУ разгромила засаду террористов батальона "Восток". Зрелищные кадры

Боевая группа К-2 54 ОМБр ВСУ разгромила мощным огневым ударом позиции террористов "ДНР" из батальона "Восток" в Донецкой области.

Кадры успешной операции воины обнародовали на официальном YouTube-канале, отметив, что "гнездо" боевиков "было обустроено между промышленной зоной и жилыми домами граждан на оккупированной территории (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"На видео вы четко увидите, что сделал "русский мир" с этой местностью. Так, где-то на одном таком месте, расположены позиции батальона "Восток" оккупационных войск, который когда-то создал предатель Украины Саша "Скиф", или "Ходок". И одна из таких позиций приносила много хлопот украинским бойцам", – рассказали украинские защитники.

Момент разгрома позиций батальона террориста Ходаковского Скриншот видео

ВСУ нанесли по засаде мощный огневой удар Скриншот видео

Они отметили, что незаконные бандформирования стреляли коварно и не гнушались подвергать опасности даже мирное население. Поэтому за дело решили взяться разведчики ВСУ и уничтожить эту позицию.

После проведенных различных мероприятий военного характера в один из дней был нанесен огневой удар по оккупантам в ответ на их обстрелы.

"Что из этого вышло – посмотрите сами. О потерях врага мы вам напишем чуть позже. Еще хотим поблагодарить Сашу "Ходока" и медиаресурсы оккупационной "власти" за такие сюжеты на позициях "Востока". Слава Украине!" – пошутили Герои, показав фрагмент ролика террористов, где те жалуются на мощную атаку Объединенных сил.

Оккупанты посвятили ролик успешной операции ОС Скриншот видео

Позиции, с которых боевики вели обстрелы, полностью уничтожили Скриншот видео

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