Воины ВСУ рассказали подробности ликвидации члена вражеской ДРГ в ночь на 22 февраля. Также они показали улики, доказывающие, что террористы "ДНР" работают на российских оккупантов.

Соответствующее видео появилось на странице 93 бригады Холодный Яр ВСУ в Facebook (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Так, защитники обратили внимание на амуницию боевика. На нем были берцы производства Красноярской обувной фабрики для холодного климата с соответствующей надписью на подошве русском языке.

"Обувь проклеймлена, пронурмерована, что характерно для военных формирований, а никак не для "ополчения". Выдана в ноябре 2019 года", – отметил один из украинских защитников.

На оккупанте были российские берцы Скриншот видео

На оккупанте были российские берцы Скриншот видео

Кроме того, оккупант был одет в утепленную куртку на флисе, тельник, брюки и разгрузку. Бирки на всех предметах одежды были удалены, однако цвет соответствует форме российской морской пехоты. Кроме того, у террориста при себе был взведенный автомат, магазины с патронами 5.45 и граната РГД-5.

Оружие боевика Скриншот видео

Оружие боевика Скриншот видео

"Сепар вылез, идет с оружием на нас. Я не растерялся и сразу выбежал, стал на правую бойничку с коллиматором, прицелился в него и открыл огонь. Оружие было у него заряжено. И поскольку мы его уже уничтожили, ранили, забрали оружие, проверили – оно ​​была перезаряжено. Он был готов идти нас уничтожать. Тихонько подползли с начальником и забрали у него оружие, взялись за разгрузку и потащили его в нашу сторону. Потом положили на носилки и понесли дальше", – рассказал воин, которому удалось обезвредить противника.

Амуниция убитого террориста "ДНР" Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

ночью 22 февраля диверсионно-разведывательная группа вооруженных формирований РФ попыталась прорваться через линию соприкосновения на Донбассе.

Противник под прикрытием огня из стрелкового оружия пытался выйти на украинские позиции вблизи населенного пункта Новотошковское.

Объединенные силы отбили атаку и ликвидировали одного террориста. Враг оставил его тело на поле боя.

Позже офицер ВСУ Анатолий Штефан опубликовал в сети фото убитого оккупанта. Им оказался 19-летний Андрей Лазарев из поселка Чернухино на Донбассе.

Журналист Андрей Цаплиенко увидел показательный нюанс в гибели молодого пособника оккупантов. По его словам, смерть Лазарева подтвердила, что оккупационное командование РФ отправляет на передовую на Донбассе совсем юных боевиков, которые были детьми в начале войны.

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