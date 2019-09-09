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9 сентября • обновлено в 11:00
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ВСУ ракетой разгромили позицию "Л/ДНР": момент попал на видео

8.3т Читать материал на украинском

Украинские воины уничтожили блиндаж террористов в районе Светлодарской дуги на Донбассе.

Кадры в своем Telegram-канале опубликовал журналист Андрей Цаплиенко. На видео показан результат работы оператора.

Новости
Война за независимость Украины: "Л/ДНР" развязали кровавые бои

"Оператор украинского ПТРК на Светлодарской дуге уничтожает вражеский блиндаж", – рассказал Цаплиенко.

Светлодарская дуга

Светлодарская дуга

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "ДНР" сожгли дом главаря террористов.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Ещё пара кучек свино-собачьего дерьма вознеслись в свой РАЙок )))
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Злопыхатель Вежливый, Тепил,там пленных рагулей держали.
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филипп филипыч
филипп филипыч
оператор птрк не знает о минском соглашении?
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
пора бомбить москву! смерть росиии
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Кожедуб ruslan, БоНбы тоже с камушками будут убогий? Ты гороху епани шлемку.старт будет легше,уепище рагульское.
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Кожедуб ruslan, бомбит твой пукан дБ Бл))
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