ВСУ ракетой разгромили позицию "Л/ДНР": момент попал на видео

Украинские воины уничтожили блиндаж террористов в районе Светлодарской дуги на Донбассе.
Кадры в своем Telegram-канале опубликовал журналист Андрей Цаплиенко. На видео показан результат работы оператора.
"Оператор украинского ПТРК на Светлодарской дуге уничтожает вражеский блиндаж", – рассказал Цаплиенко.
Светлодарская дуга
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "ДНР" сожгли дом главаря террористов.
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