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7 ноября • обновлено в 09:39
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Запустили против оккупантов: ВСУ провернули на Донбассе хитрый трюк

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Вооруженные силы Украины на Донбассе научились сбивать коптеры террористов таким образом, что они пригодны к дальнейшему использованию. В итоге защитники перепрошивают их и применяют уже против самих оккупантов.

Об этом рассказали на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook. Более того, в качестве доказательства там опубликовали фото украинских позиций, которое воинам ВСУ удалось извлечь из сбитого БПЛА террористов "Л/ДНР".

Позиции ВСУ на Донбассе

Позиции ВСУ на Донбассе

Facebook "Повернись живим"

"Как работает разведка боевиков? На фото ниже изображены не просто терриконы с красно-черным флагом. Этот снимок – последнее, что успел зафиксировать вражеский коптер до того, как его сбили украинские военные. Боевики, финансируемые Россией, не жалеют беспилотников и готовы пойти на любой риск (например, подлететь слишком близко/низко), лишь бы получить как можно больше информации о наших позициях, людях и технику", – рассказали волонтеры.

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"Защитники Украины в свою очередь взамен не просто обезвреживают вражеские коптеры – они научились сбивать их так, чтобы починить, перепрошить и запустить в работу против самих же оккупантов. Так случилось и с беспилотником, который вы видите на экране", – добавили они.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия завезла оккупационным войскам на Донбасс электромагнитное оружие против беспилотников. Электромагнитные ружья (REX 1 на фото, разработка российского концерна "Калашников") подавляют сигнал навигации и связи беспилотника, "сажают" или притягивают его к себе.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Тег
Повернись живим
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