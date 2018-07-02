ВСУ продвинулись вперед на Донбассе: нашлись фото одного из героев операции

Одним из героев операции по освобождению поселка Золотое-4 в Луганской области стал командир взвода, сержант ВСУ Зураб Чихелидзе, который воевал против России еще в Грузии в 2008 году.

Отметим, что в апреле 2017 года Чихелидзе женился на волонтере из Киева Ольге Батаговой, с которой он познакомился по приезду в Украину.

Фото с Facebook Зураба Чихелидзе (справа)

Фото с Facebook Зураба Чихелидзе (справа)

Фото с Facebook Зураба Чихелидзе (справа)

Зураб Чихелидзе с женой Ольгой Батаговой (двое в центре)

Как сообщал OBOZREVATEL, кроме Чихелидзне в освобождении Золотого отдельно отметили заслугу командира роты младшего лейтенанта Олега Лиденко. Как рассказали волонтеры, операция длилась без малого три недели.