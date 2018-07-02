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ВСУ продвинулись вперед на Донбассе: нашлись фото одного из героев операции

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Одним из героев операции по освобождению поселка Золотое-4 в Луганской области стал командир взвода, сержант ВСУ Зураб Чихелидзе, который воевал против России еще в Грузии в 2008 году.

Отметим, что в апреле 2017 года Чихелидзе женился на волонтере из Киева Ольге Батаговой, с которой он познакомился по приезду в Украину.

Фото с Facebook Зураба Чихелидзе (справа)

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Фото с Facebook Зураба Чихелидзе (справа)

Фото с Facebook Зураба Чихелидзе (справа)

Зураб Чихелидзе с женой Ольгой Батаговой (двое в центре)

Как сообщал OBOZREVATEL, кроме Чихелидзне в освобождении Золотого отдельно отметили заслугу командира роты младшего лейтенанта Олега Лиденко. Как рассказали волонтеры, операция длилась без малого три недели.

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Темы
ЭксклюзивРоссийско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на ДонбассеАТО на Донбассе
Место
Украина
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Русский Солдат
Русский Солдат
А, ну теперь понятно почему так долго. Он его найти никак не мог. Не местный.
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