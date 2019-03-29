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ВСУ прицельным ударом уничтожили логово террористов. Видео

1.6тЧитать материал на украинском

Вооруженные силы Украины прицельным ударом уничтожили два блиндажа террористов на Донбассе.

Соответствующее видео обнародовал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) (чтобы посмотреть, проскролльте страницу до конца).

Военный подчеркнул, что бойцы Операции объеденных сил нанесли удар в ответ на провокационные обстрелы противника. В результате чего были уничтожены два блиндажа и повреждена одна единица техники врага.

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"Плюшки ватрушкам всегда их успокаивают и напоминают о том, что ОСы на своей земле, а оккупантам место только в 200-й бригаде или запоребриком. Военные хорошо и вдохновенно делают свое дело, несмотря ни на какие внешние факторы. Одна задача - это победа и сохранение жизни наших воинов", – отметил украинский военный.

Штефан добавил, что точные данные о потерях противника пока неизвестны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Тег
ВСУ
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Щевьев Андрей
Щевьев Андрей
территория где проживают русы, славяне с 9 века, сегодня их называют оккупантами украины, террористами, сепаратистами была обстреляна героями всу прицельным огнем. Вот так звучит эта новость, для каждого на юго-востоке. Кто террористы? Вы останетесь живы если примите новую веру, героя бандеру и шухевича, откажетесь от своего языка, культуры, истории, тогда вы останетесь живы, если нет зачищать будем принудительно, пощады не ждите. Кто террористы, кто угрожает и заставляет выполнять поставленные условия. Кто террористы??
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Mihailov Andrei
Mihailov Andrei
У бандер глюки каждый день)))
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Pooh Vini
Pooh Vini
Что там можно понять?
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