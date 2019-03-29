ВСУ прицельным ударом уничтожили логово террористов. Видео

Вооруженные силы Украины прицельным ударом уничтожили два блиндажа террористов на Донбассе.

Соответствующее видео обнародовал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) (чтобы посмотреть, проскролльте страницу до конца).

Военный подчеркнул, что бойцы Операции объеденных сил нанесли удар в ответ на провокационные обстрелы противника. В результате чего были уничтожены два блиндажа и повреждена одна единица техники врага.

"Плюшки ватрушкам всегда их успокаивают и напоминают о том, что ОСы на своей земле, а оккупантам место только в 200-й бригаде или запоребриком. Военные хорошо и вдохновенно делают свое дело, несмотря ни на какие внешние факторы. Одна задача - это победа и сохранение жизни наших воинов", – отметил украинский военный.

Штефан добавил, что точные данные о потерях противника пока неизвестны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ВСУ точным прицельным ударом уничтожили блиндаж террористов на Донбассе.

Офицер ВСУ показал разгром позиции террористов на Донбассе.

Также украинский офицер показал мертвого российского наемника.

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