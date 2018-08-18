ВСУ присекли попытки "Л/ДНР" прорваться: террористы понесли потери

В пятницу, 17 августа, противник на Донбассе 40 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе один раз из вооружения, которое запрещено минскими договоренностями.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Отмечено также применение миномета калибром 82 мм, сообщает пресс-центр ООС.

Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Новозвановки, Новолуганского, Луганского, Марьинки, Красногоровки, Невельского, Новомихайловки, Чермалыки, Гнутового, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкиного. Наряду с этим, противник обстрелял из минометов калибром 82 мм защитников Чермалыка.

В результате боевых действий двое украинских защитников получили легкие ранения.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. По данным разведки, двое оккупантов уничтожены, один получил ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористов "Л/ДНР" охватила паника из-за серьезного успеха операции Объединенных сил на Донбассе.