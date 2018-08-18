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ВСУ присекли попытки "Л/ДНР" прорваться: террористы понесли потери

8.3тЧитать новость на украинском

В пятницу, 17 августа, противник на Донбассе 40 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе один раз из вооружения, которое запрещено минскими договоренностями.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Отмечено также применение миномета калибром 82 мм, сообщает пресс-центр ООС.

Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Новозвановки, Новолуганского, Луганского, Марьинки, Красногоровки, Невельского, Новомихайловки, Чермалыки, Гнутового, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкиного. Наряду с этим, противник обстрелял из минометов калибром 82 мм защитников Чермалыка.

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Силы ООС отразили дерзкие атаки террористов на Донбассе: свежие данные

В результате боевых действий двое украинских защитников получили легкие ранения.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. По данным разведки, двое оккупантов уничтожены, один получил ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористов "Л/ДНР" охватила паника из-за серьезного успеха операции Объединенных сил на Донбассе.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской областиОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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Бочарова Татьяна
Бочарова Татьяна
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Моня
Моня
Продолжая войну с украинскими патриотами-республиканцами, вторгшиеся в Донбасс БАНДЕРОВСКИЕ КАРАТЕЛИ с ещё большей силой разжигают огонь гражданской войны в Украине и не оставляют, тем самым, НИ МАЛЕЙШЕГО ШАНСА на мирное урегулирование конфликта в рамках Минских соглашений, И это не удивительно - ведь каждый день войны приносит ощутимые ПРИБЫЛИ для местных олигархов.
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Кияница Вячеслав
Кияница Вячеслав
Моня, вторгшие кацапы на Донбасс, каждый день едут домой рефрижератором в Ашаны Ростова! Фарш апалченца, хорошие котлеты для кацапов!
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Rauschen Erik
Rauschen Erik
донбасс-россия. мочите какелов!
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Кияница Вячеслав
Кияница Вячеслав
Rauschen Erik, Донбасс Украина, сосиски кацапов на фарш! Путин-хуйло! Кацапстан будет разрушен!
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