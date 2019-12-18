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18 декабря • обновлено в 10:20
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"Грады" готовы к действию: ВСУ припугнули террористов мощным оружием

1.1т
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Воины Вооруженных сил Украины проверили боеготовность одного из дивизионов вооруженных системами РСЗО БМ-21 "Град" в зоне ООС Донбассе.

Как сообщили на странице штаба ООС в Facebook, во время проверки боевые расчеты выполнили комплекс упражнений по развертыванию, переходу в боевой порядок и наведению на цель (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

ВСУ проверили боеготовность дивизиона РСЗО "Град" в зоне ООС

ВСУ проверили боеготовность дивизиона РСЗО "Град" в зоне ООС

Скриншот видео

ВСУ проверили боеготовность дивизиона РСЗО "Град" в зоне ООС

ВСУ проверили боеготовность дивизиона РСЗО "Град" в зоне ООС

Скриншот видео

"Грады" готовы к действию. Артиллеристы показали высокий уровень профессиональной подготовки и боевого слаживания. Указанные подразделения находятся в предусмотренных Минскими соглашениями районах отвода. В случае необходимости реактивная артиллерия готова выдвинуться на определенные рубежи и дать отпор противнику", – заверили защитники Украины.

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ВСУ проверили боеготовность дивизиона РСЗО "Град" в зоне ООС

ВСУ проверили боеготовность дивизиона РСЗО "Град" в зоне ООС

Скриншот видео

ВСУ проверили боеготовность дивизиона РСЗО "Град" в зоне ООС

ВСУ проверили боеготовность дивизиона РСЗО "Град" в зоне ООС

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в начале декабря резервисты ВСУ провели масштабные танковые учения в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе. Они отработали прорыв минных заграждений, отражение наступления и контратаку.

  • Также резервисты 93-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ провели тактические учения с боевой стрельбой. Военные оттачивали умение уничтожать врага огнем батареи реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град".

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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Александров Сергей
Александров Сергей
Ой боюсь-боюсь!!!
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
18 декaбpя 1940 гoдa Адoльф Гитлеp утвеpдил диpективу № 21 (ее нaзывaли вapиaнтoм, oпеpaцией или плaнoм "Бapбapoссa"), в кoтopoй гoвopилoсь, чтo геpмaнскaя apмия дoлжнa быть "гoтoвa paзбить Сoветскую Рoссию в хoде кpaткoвpеменнoй кaмпaнии ещё дo тoгo, кaк будет зaкoнченa вoйнa пpoтив Англии" Пpимечaтельнo, чтo зa месяц дo тoгo Гитлеp пpинимaл в Беpлине нapкoмa инoстpaнных дел СССР Вячеслaвa Мoлoтoвa, чеpез кoтopoгo пеpедaл Иoсифу Стaлину пpедлoжение зaняться сoвместным дележoм "нaследствa Англии". 12 нoябpя, в пеpвый день визитa Мoлoтoвa, Гитлеp пoдписaл диpективу № 18, кoтopaя пpедписывaлa вести пoдгoтoвку к вoйне, незaвисимo oт исхoдa пеpегoвopoв с Мoлoтoвым А нa следующий день пoсле утвеpждения плaнa "Бapбapoссa" Гитлеp пpинял учaстие в тopжественнoм пpиеме нoвoгo сoветскoгo пoслa - Влaдимиpa Декaнoзoвa Эти pевеpaнсы впoлне сooтветствoвaли устaнoвке пo сoкpытию paзpaбoтки плaнoв нaпaдения нa СССР и дезинфopмaции сoветскoгo pукoвoдствa oтнoсительнo нaмеpений в Геpмaнии. И в Мoскве считaли, чтo немцы не pешaтся нaчaть вoйну, пoкa пpoдoлжaется кoнфликт с Великoбpитaнией
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
ВСУ только проверяют готовность ГРАДов. А лугандоновская мpaзь ипашит из ГРАДов по украинскому мирняку
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