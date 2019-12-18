"Грады" готовы к действию: ВСУ припугнули террористов мощным оружием

Воины Вооруженных сил Украины проверили боеготовность одного из дивизионов вооруженных системами РСЗО БМ-21 "Град" в зоне ООС Донбассе.

Как сообщили на странице штаба ООС в Facebook, во время проверки боевые расчеты выполнили комплекс упражнений по развертыванию, переходу в боевой порядок и наведению на цель (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

ВСУ проверили боеготовность дивизиона РСЗО "Град" в зоне ООС Скриншот видео

ВСУ проверили боеготовность дивизиона РСЗО "Град" в зоне ООС Скриншот видео

"Грады" готовы к действию. Артиллеристы показали высокий уровень профессиональной подготовки и боевого слаживания. Указанные подразделения находятся в предусмотренных Минскими соглашениями районах отвода. В случае необходимости реактивная артиллерия готова выдвинуться на определенные рубежи и дать отпор противнику", – заверили защитники Украины.

ВСУ проверили боеготовность дивизиона РСЗО "Град" в зоне ООС Скриншот видео

ВСУ проверили боеготовность дивизиона РСЗО "Град" в зоне ООС Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

в начале декабря резервисты ВСУ провели масштабные танковые учения в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе. Они отработали прорыв минных заграждений, отражение наступления и контратаку.

Также резервисты 93-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ провели тактические учения с боевой стрельбой. Военные оттачивали умение уничтожать врага огнем батареи реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град".

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