ВСУ прибыли на масштабные учения в Германию. Первые фото

ВСУ покажут мощь на международных учениях в Германии.

Подразделения Сухопутных войск Вооруженных сил Украины прибыли в Германию для участия в международных учениях Combined Resolve XIV.

Там личный состав и техника украинских военных расположились в центре "Хохенфельс" Сухопутных войск ВС США. Об этом сообщает в Twitter Генеральный штаб ВСУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Украинский взвод обозначения действий противника от Международного центра миротворчества и безопасности на БМП-1 будет действовать в составе американского батальона "OPFOR", – говорится в сообщении.

ВСУ примут участие в международных учениях Combined Resolve XIV (Twitter Генеральный штаб ВСУ)

В то же время рота 28-й механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода во время учений будет выступать за противоположную сторону – силы "BLUEFOR".

Обучение Combined Resolve XIV проходят в Германии (Twitter Генеральный штаб ВСУ)

В ВСУ подчеркивают, что военнослужащие подразделения недавно вернулись из района проведения операции Объединенных сил – в течение 9 месяцев они выполняли боевые задачи на донецком направлении.

Личный состав и техника украинских военных расположились в центре "Хохенфельс" Сухопутных войск ВС США в Германии (Twitter Генеральный штаб ВСУ)

Отмечается, что в учениях Combined Resolve XIV примут участие почти 3500 военнослужащих вооруженных сил стран НАТО и партнеров.

Всего в Combined Resolve XIV примут участие почти 3500 военнослужащих (Twitter Генеральный штаб ВСУ)

К участию в Combined Resolve XIV привлечены подразделения ВС стран НАТО и партнеров (Twitter Генеральный штаб ВСУ)

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 августа на отрезке трассы Киев – Чоп в Ривненской области состоялись военные учения по посадке и взлету самолетов на автомагистрали. В них принимали участие военные 39-й бригады тактической авиации, было задействовано 12 истребителей, четыре из которых – самолеты Су-27.

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