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19 февраля • обновлено в 07:50
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ВСУ предупредили о новом наступлении России на Донбассе

4.8т
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Внезапным наступлением на ВСУ на Донбассе российские наемники предприняли попытку сократить плацдарм, который образовался на правом берегу Северского Донца.

Такое мнение выразил координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец "Апострофу". По его словам, возможна дальнейшая эскалация.

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Эксперт сообщил, что оккупанты пытались отбросить украинские подразделения к реке или в пойму.

"Но силы было недостаточно для выполнения этой задачи. То, что была проведена артподготовка – это обычное дело, ее всегда применяют при атаке пехотных подразделений. Но масштаб наступления был не таким, который позволил бы выполнить эту задачу. Задействовать следовало бы как минимум батальон, для того, чтобы отбросить наши войска за реку или дальше, к Лисичанску", – отметил Машовец.

Он подчеркнул, что после произошедшего неясно, закончится ли на этом дело.

"Возможно, в дальнейшем будет военная эскалация", – добавил Машовец.

ВСУ предупредили о новом наступлении РФ на Донбассе

ВСУ предупредили о новом наступлении РФ на Донбассе

Депо

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал атаку российских войск на Донбассе утром, 18 февраля. После заявления о Донбассе Зеленский внезапно заговорил о смертельном коронавирусе.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
в отчетах ОБСЕ об этом написано или это только в фантазиях всу
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1
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Сдается, что воины света и пiдopги так и нарываются на принуждение к миру по грузинскому сценарию!!!!
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Wick John
Wick John
Значит укро нацисты готовят новую провокацию
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