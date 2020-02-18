Главная Новости
18 февраля • обновлено в 12:03
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

ВСУ потеряли позиции вблизи Золотого: подробности боя

11.3т
Читать материал на украинском

Украинские военные потеряли часть позиций неподалеку Золотого на Донбассе, где 18 февраля пошли в жесткую атаку вооруженные формирования Российской Федерации, в результате чего ВСУ также понесли потери личного состава.

Об этом сообщает ТСН с места событий, ссылаясь на предварительные данные военных, а также на слова местных жителей (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В частности отмечается, что в результате атаки наемников РФ на взводный опорный пункт в зоне ответственности 72-й бригады, украинские воины покинули этот небольшой участок фронта.

Обострение боев на Донбассе

Обострение боев на Донбассе

"По предварительной информации, она еще проверяется, удар был настолько мощным – с применением артиллерии, крупнокалиберных пулеметов, минометов, – что этот небольшой участок нашим военным пришлось покинуть", – говорится в сообщении.

Кроме этого, известно, что несколько украинских воинов получили ранения. Их госпитализировали в стабильном состоянии.

"Военные признают, что начало обстрелов по всей линии похоже на 2015 год, когда расстреливают не опорные пункты, а наносят удары по квадратам. Украинские военные дают ответ", – отметили в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате ожесточенных боев на Донбассе 18 февраля погиб один украинский военнослужащий, еще четверо ранены. В пресс-центре ОТГ "Север" подтвердили прорыв террористов через линию разграничения в районе н. п. Орехово.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Марта Рок
Темы
Война на Донбассе Бой под Золотым
Место
Украина
Теги
погибли военные Россия - страна-агрессор террористы "ДНР" Вооруженные силы Украины ООС
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
40
8
Смешно
3
Интересно
33
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги