ВСУ потеряли позиции вблизи Золотого: подробности боя

Украинские военные потеряли часть позиций неподалеку Золотого на Донбассе, где 18 февраля пошли в жесткую атаку вооруженные формирования Российской Федерации, в результате чего ВСУ также понесли потери личного состава.

Об этом сообщает ТСН с места событий, ссылаясь на предварительные данные военных, а также на слова местных жителей (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В частности отмечается, что в результате атаки наемников РФ на взводный опорный пункт в зоне ответственности 72-й бригады, украинские воины покинули этот небольшой участок фронта.

Обострение боев на Донбассе

"По предварительной информации, она еще проверяется, удар был настолько мощным – с применением артиллерии, крупнокалиберных пулеметов, минометов, – что этот небольшой участок нашим военным пришлось покинуть", – говорится в сообщении.

Кроме этого, известно, что несколько украинских воинов получили ранения. Их госпитализировали в стабильном состоянии.

"Военные признают, что начало обстрелов по всей линии похоже на 2015 год, когда расстреливают не опорные пункты, а наносят удары по квадратам. Украинские военные дают ответ", – отметили в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате ожесточенных боев на Донбассе 18 февраля погиб один украинский военнослужащий, еще четверо ранены. В пресс-центре ОТГ "Север" подтвердили прорыв террористов через линию разграничения в районе н. п. Орехово.

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