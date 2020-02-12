ВСУ получили ударные беспилотники Bayraktar TB2: возникли проблемы

Турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2, которые передали ВСУ, оказались небоеготовыми. Подразделение, которое были сформированы под БПЛА, не производит даже учебных запусков.

Вместо этого бойцы занимаются строительными работами. Об этом сообщает Украинский милитарный портал. ВСУ достались фонды бывшего истребительного полка, расформированного 20 лет назад.

Также воинам была передана жилая казарма для личного состава подразделения и для хранения станций наведения, и хранилища-ангары для Bayraktar. Денег, которые поступили на обустройство помещений (265 тыс. грн), хватило лишь на то, чтобы заменить двери, окна, проводку и отремонтировать потолок.

Теперь вместо того, чтобы тестировать БПЛА, личный состав занимается хозяйственными и ремонтными работами на территории. Также начало эксплуатации Bayraktar TB2 тормозят чиновники.

Bayraktar TB2 – турецкий оперативно-тактический беспилотный летательный аппарат производства компании Baykar Makina. Он может переносить противотанковые ракеты и авиационные бомбы.

ВСУ получили ударные беспилотники Bayraktar TB2 Украинский милитарный портал

ВСУ получили ударные беспилотники Bayraktar TB2 Украинский милитарный портал

ВСУ получили ударные беспилотники Bayraktar TB2 Украинский милитарный портал

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине прошли испытания турецкого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Bayraktar TB2.

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