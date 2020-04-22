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22 апреля • обновлено в 05:25
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ВСУ показали жуткие кадры атаки террористов: воронки, осколки и посеченные деревья

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В сети появились жуткие кадры с последствиями одного из обстрелов российских террористов позиций воинов Объединенных сил на Донбассе.

Роликом с доказательствами агрессии оккупантов поделились волонтеры фонда "Повернись живим" на Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Обстрелы террористов на Донбассе

Обстрелы террористов на Донбассе

Скриншот видео

"Воронки, посеченные деревья, осколки снарядов – показывают доказательства "соблюдения" российскими наемниками "режима тишины" и Минских соглашений украинские воины. В одно утро враг выпустил по позициям вблизи Павлополя более 40 мин. И только достойный ответ наших военных заставляет противника замолчать", – отметили авторы поста.

Обстрелы террористов на Донбассе

Обстрелы террористов на Донбассе

Скриншот видео

Обстрелы террористов на Донбассе

Обстрелы террористов на Донбассе

Скриншот видео

Сами воины рассказывают, что в последнее время враг ведет себя особо нагло и бьет по позициям даже тогда, когда туда приезжают журналисты. Кроме того, подобные огневые провокации боевики осуществляют каждый день. Однако защитники Украины всегда дают им адекватный ответ, не нарушая Минские договоренности.

"На седьмом году войны мы не верим в то, что оккупанты будут придерживаться любых договоренностей. Мы верим в силу и мощь украинской армии", – поддержали решительность воинов волонтеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось фото разорвавшейся противотанковой управляемой ракеты 9М 113 к ракетному комплексу 9К111 "Фагот", которую террористы выпустили по ВСУ.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины Повернись живим
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Ч у б а т ы е, вам показать фото убитых и разорванных на куски детей Донбасса? Когда ваших будем гасить, не скулите, а нас за шо...
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1
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Зачем жителям Донбаса вообще стрелять по ВСУ?
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0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Они что, хотят з а х в а т и т ь украину?
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