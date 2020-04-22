В сети появились жуткие кадры с последствиями одного из обстрелов российских террористов позиций воинов Объединенных сил на Донбассе.

Роликом с доказательствами агрессии оккупантов поделились волонтеры фонда "Повернись живим" на Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Обстрелы террористов на Донбассе Скриншот видео

"Воронки, посеченные деревья, осколки снарядов – показывают доказательства "соблюдения" российскими наемниками "режима тишины" и Минских соглашений украинские воины. В одно утро враг выпустил по позициям вблизи Павлополя более 40 мин. И только достойный ответ наших военных заставляет противника замолчать", – отметили авторы поста.

Обстрелы террористов на Донбассе Скриншот видео

Обстрелы террористов на Донбассе Скриншот видео

Сами воины рассказывают, что в последнее время враг ведет себя особо нагло и бьет по позициям даже тогда, когда туда приезжают журналисты. Кроме того, подобные огневые провокации боевики осуществляют каждый день. Однако защитники Украины всегда дают им адекватный ответ, не нарушая Минские договоренности.

"На седьмом году войны мы не верим в то, что оккупанты будут придерживаться любых договоренностей. Мы верим в силу и мощь украинской армии", – поддержали решительность воинов волонтеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось фото разорвавшейся противотанковой управляемой ракеты 9М 113 к ракетному комплексу 9К111 "Фагот", которую террористы выпустили по ВСУ.

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