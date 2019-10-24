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24 октября • обновлено в 12:23
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ВСУ показали мощное видео разгрома позиции террористов на Донбассе

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В сети опубликовано видео уничтожения позиций незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

Операцию провели военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Соответствующий ролик опубликован на их странице в Facebook.

В результате разведгруппа К-2 ликвидировала три огневых дота, один жилой блиндаж и троих террористов.

ВСУ ликвидировали позиции террористов

ВСУ ликвидировали позиции террористов

скриншот

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"Вашему вниманию предлагаем результат огневого поражения позиций наемников Российской Федерации. Подчеркнем, что события, показанные на видео, происходили задолго до объявленного перемирия", — отметили военные.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что на войне за независимость на Донбассе погиб главный старшина 2-й гаубичной артиллерийской батареи Дмитрий Антыков.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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