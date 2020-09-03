ВСУ показали мощь артиллерии вблизи Крыма. Зрелищные фото и видео

На одном из полигонов на юге Украины начались тренировки расчетов гаубичной артиллерии ВСУ. В них участвуют расчеты гаубиц "Д-30" и самоходных артиллерийских установок "Гиацинт-С".

Как сообщили на странице службы по связям с общественностью Объединенных сил ВСУ в Facebook, воины отрабатывают практические навыки во время развертывания батареи и выполнение нормативов по подготовке к стрельбе (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"Расчеты гаубичной артиллерии отрабатывают вопросы приведения артиллерийских установок к бою и подготовки к стрельбе, а также выполняют нормативы по изменению огневых позиций", – подчеркнул командующий ОС ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Кроме того, добавил он, тренировки включают в себя выход на рубеж открытия огня, обустройство позиций, проведение артиллерийской разведки, наведение орудий по целеуказаниям корректировщиков, действия по вводным, а также переход на различные режимы ведения огня.

Учения гаубичной артиллерии прошли на одном из полигонов вблизи с оккупированным Крымом. Facebook ОС ВСУ

Воины ВСУ показали слаженность во время артиллерийских учений. Facebook ОС ВСУ

"Во время мероприятий боевой подготовки большое внимание уделяется времени выполнения нормативов и слаженности действий расчетов, что в реальной и сложной обстановке должно решить успех боя", – объяснил Наев.

Отметим, что отработка нормативов в подразделениях ВСУ, которые несут боевую службу на южном направлении, всегда происходит в условиях, приближенных к боевым, как в индивидуальном зачете, так и групповом, в составе расчета орудия и батареи.

Защитники тренировались переходить на различные режимы ведения огня. Facebook ОС ВСУ

"Конечно, для одного военнослужащего освоить такое грозное оружие было бы очень трудно, а вот когда рядом есть полный расчет, состоящий из командира, наводчика и номеров расчетов – гораздо легче. Артиллерия – это, прежде всего, коллективное оружие. Здесь важны индивидуальные навыки каждого военнослужащего, но на первый план выходит сплоченность всего подразделения", – заметил командующий ОС ВСУ.

Учения ВСУ проходили в условиях, максимально приближенных к боевым. Facebook ОС ВСУ

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