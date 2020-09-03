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ВСУ показали мощь артиллерии вблизи Крыма. Зрелищные фото и видео

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Расследования
5,7 т.
Стрельбы гаубичной артиллерии ВСУ на юге Украины

Стрельбы гаубичной артиллерии ВСУ на юге Украины. Facebook ОС ВСУ

На одном из полигонов на юге Украины начались тренировки расчетов гаубичной артиллерии ВСУ. В них участвуют расчеты гаубиц "Д-30" и самоходных артиллерийских установок "Гиацинт-С".

Как сообщили на странице службы по связям с общественностью Объединенных сил ВСУ в Facebook, воины отрабатывают практические навыки во время развертывания батареи и выполнение нормативов по подготовке к стрельбе (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"Расчеты гаубичной артиллерии отрабатывают вопросы приведения артиллерийских установок к бою и подготовки к стрельбе, а также выполняют нормативы по изменению огневых позиций", – подчеркнул командующий ОС ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Кроме того, добавил он, тренировки включают в себя выход на рубеж открытия огня, обустройство позиций, проведение артиллерийской разведки, наведение орудий по целеуказаниям корректировщиков, действия по вводным, а также переход на различные режимы ведения огня.

Учения гаубичной артиллерии прошли на одном из полигонов вблизи с оккупированным Крымом.

Учения гаубичной артиллерии прошли на одном из полигонов вблизи с оккупированным Крымом. Facebook ОС ВСУ

Воины ВСУ показали слаженность во время артиллерийских учений.

Воины ВСУ показали слаженность во время артиллерийских учений. Facebook ОС ВСУ

"Во время мероприятий боевой подготовки большое внимание уделяется времени выполнения нормативов и слаженности действий расчетов, что в реальной и сложной обстановке должно решить успех боя", – объяснил Наев.

Отметим, что отработка нормативов в подразделениях ВСУ, которые несут боевую службу на южном направлении, всегда происходит в условиях, приближенных к боевым, как в индивидуальном зачете, так и групповом, в составе расчета орудия и батареи.

Защитники тренировались переходить на различные режимы ведения огня.

Защитники тренировались переходить на различные режимы ведения огня. Facebook ОС ВСУ

"Конечно, для одного военнослужащего освоить такое грозное оружие было бы очень трудно, а вот когда рядом есть полный расчет, состоящий из командира, наводчика и номеров расчетов – гораздо легче. Артиллерия – это, прежде всего, коллективное оружие. Здесь важны индивидуальные навыки каждого военнослужащего, но на первый план выходит сплоченность всего подразделения", – заметил командующий ОС ВСУ.

Учения ВСУ проходили в условиях, максимально приближенных к боевым.

Учения ВСУ проходили в условиях, максимально приближенных к боевым. Facebook ОС ВСУ

Обучение артиллерии ВСУ

Обучение артиллерии ВСУ

Обучение артиллерии ВСУ

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