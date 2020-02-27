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27 февраля • обновлено в 11:06
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ВСУ показали курсантов-предателей из "ДНР", которые воюют против Украины

5.2т
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В сеть попали фото курсантов "Донецкого высшего общевойскового командного училища", которые пополнят ряды российских террористов "ДНР".

Снимки предателей Украины опубликовал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). Он отметил, что юные пособники оккупантов уже успели пройти "боевое крещение" на фронте, воюя против украинских защитников.

"Оккупированный Донецк, ДонВОКУ российско-оккупационных войск, курсанты до пятого курса включительно. Большинство уже проходили стажировку в оккупационных подразделениях на практике. Выводы делайте сами", – подписал подборку украинский офицер.

Курсанты, которые пополнят ряды террористов "ДНР"

Курсанты, которые пополнят ряды террористов "ДНР"

Telegram-канал Анатолия Штирлица

Курсанты, которые пополнят ряды террористов "ДНР"

Курсанты, которые пополнят ряды террористов "ДНР"

Telegram-канал Анатолия Штирлица

Курсанты, которые пополнят ряды террористов "ДНР"

Курсанты, которые пополнят ряды террористов "ДНР"

Telegram-канал Анатолия Штирлица

Курсанты, которые пополнят ряды террористов "ДНР"

Курсанты, которые пополнят ряды террористов "ДНР"

Telegram-канал Анатолия Штирлица

Курсанты, которые пополнят ряды террористов "ДНР"

Курсанты, которые пополнят ряды террористов "ДНР"

Telegram-канал Анатолия Штирлица

Курсанты, которые пополнят ряды террористов "ДНР"

Курсанты, которые пополнят ряды террористов "ДНР"

Telegram-канал Анатолия Штирлица

Курсанты, которые пополнят ряды террористов "ДНР"

Курсанты, которые пополнят ряды террористов "ДНР"

Telegram-канал Анатолия Штирлица

Курсанты, которые пополнят ряды террористов "ДНР"

Курсанты, которые пополнят ряды террористов "ДНР"

Telegram-канал Анатолия Штирлица

Курсанты, которые пополнят ряды террористов "ДНР"

Курсанты, которые пополнят ряды террористов "ДНР"

Telegram-канал Анатолия Штирлица

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главарь бригады "Восток" террористов "ДНР" Александр Ходаковский заявил, что в армии боевиков наблюдается жесткий некомплект, поскольку местное население Донбасса не хочет идти воевать.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина Донецк
Тег
ДНР
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Комментарии
33
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-видео обучения
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2
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
да просто Донбасс это не Украина, Донбасс - это Россия... пришла пора исправлять преступления комуняк, декоммунизация Украины неизбежна...
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4
0
a alexeyon
a alexeyon
мясо подросло.
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К Денис
К Денис
a alexeyon, да лан, вырос что-ли?? Ну в путь на передовую, мясо))
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