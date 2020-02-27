ВСУ показали курсантов-предателей из "ДНР", которые воюют против Украины

В сеть попали фото курсантов "Донецкого высшего общевойскового командного училища", которые пополнят ряды российских террористов "ДНР".

Снимки предателей Украины опубликовал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). Он отметил, что юные пособники оккупантов уже успели пройти "боевое крещение" на фронте, воюя против украинских защитников.

"Оккупированный Донецк, ДонВОКУ российско-оккупационных войск, курсанты до пятого курса включительно. Большинство уже проходили стажировку в оккупационных подразделениях на практике. Выводы делайте сами", – подписал подборку украинский офицер.

Курсанты, которые пополнят ряды террористов "ДНР" Telegram-канал Анатолия Штирлица

Курсанты, которые пополнят ряды террористов "ДНР" Telegram-канал Анатолия Штирлица

Курсанты, которые пополнят ряды террористов "ДНР" Telegram-канал Анатолия Штирлица

Курсанты, которые пополнят ряды террористов "ДНР" Telegram-канал Анатолия Штирлица

Курсанты, которые пополнят ряды террористов "ДНР" Telegram-канал Анатолия Штирлица

Курсанты, которые пополнят ряды террористов "ДНР" Telegram-канал Анатолия Штирлица

Курсанты, которые пополнят ряды террористов "ДНР" Telegram-канал Анатолия Штирлица

Курсанты, которые пополнят ряды террористов "ДНР" Telegram-канал Анатолия Штирлица

Курсанты, которые пополнят ряды террористов "ДНР" Telegram-канал Анатолия Штирлица

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главарь бригады "Восток" террористов "ДНР" Александр Ходаковский заявил, что в армии боевиков наблюдается жесткий некомплект, поскольку местное население Донбасса не хочет идти воевать.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!