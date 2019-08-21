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ВСУ подняли авиацию под носом у оккупантов: в чем дело

2.6т Читать материал на украинском

В Донецкой области Объединенные силы провели масштабную тренировку авиации и противовоздушной обороны.

Как сообщается на странице штаба ООС в Facebook, согласно плану учебного дня, отрабатывались вопросы по отражению удара средствами воздушного нападения противника, а также выполнялись упражнения по обеспечению наземной охраны и обороны военных объектов, предотвращения несанкционированного взлета-посадки военных самолетов.

В рамках полетной смены было выполнено перебазирование истребителей, штурмовиков и бомбардировщиков между аэродромами различной дальности.

"Мы привлекаем пилотов разного уровня с целью постепенного повышения их уровня квалификации в освоении новых аэродромов и расширения возможности авиации Объединенных сил", – рассказал руководитель учений.

Тренировка авиации ОС на Донбассе

Тренировка авиации ОС на Донбассе

Facebook штаба ООС

Тренировка авиации ОС на Донбассе

Тренировка авиации ОС на Донбассе

Facebook штаба ООС

В небо подняли истребители, штурмовики и бомбардировщики

В небо подняли истребители, штурмовики и бомбардировщики

Facebook штаба ООС

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В частности, в ходе занятий был отработан ряд учебно-боевых задач, а именно – действия экипажей и расчетов противовоздушной обороны при отражении условного нападения противника с воздуха, нанесение условных ударов по определенным наземным целям. Также была проведена тренировка подразделений охраны и обороны аэродрома в случае несанкционированных действий летных экипажей для начала взлета.

Также отрабатывалась охрана и оборона аэродрома

Также отрабатывалась охрана и оборона аэродрома

Facebook штаба ООС

Учения прошли на аэродроме в Донецкой области

Учения прошли на аэродроме в Донецкой области

Facebook штаба ООС

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе прошли масштабные командно-штабные учения Вооруженных сил Украины. В них было задействовано множество танков, самолетов, вертолетов и другой военной техники.

Эта новость вызвала панику у топ-пропагандистки Кремля Ольги Скабеевой. Она обвинила Украину в нежелании прекращать войну и назвала это тревожным сигналом.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Простой вопрос..а когда в последний раз украинские летчики стреляли по фактическим мишеням????? То что в России обыденность...
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Смшна суть...Феерический заголовок...под носом у...А слабо полетать над ДНР или ЛНР???герои...ау...я уж не говорю про Крым)))) не народ а бабы...летают над своей территорией и уже это подвиг...мерзко...вонюче...смешно.
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
даже по фото виден масштаб.А чего они у вас не жёлто-синие?
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