В Донецкой области Объединенные силы провели масштабную тренировку авиации и противовоздушной обороны.

Как сообщается на странице штаба ООС в Facebook, согласно плану учебного дня, отрабатывались вопросы по отражению удара средствами воздушного нападения противника, а также выполнялись упражнения по обеспечению наземной охраны и обороны военных объектов, предотвращения несанкционированного взлета-посадки военных самолетов.

В рамках полетной смены было выполнено перебазирование истребителей, штурмовиков и бомбардировщиков между аэродромами различной дальности.

"Мы привлекаем пилотов разного уровня с целью постепенного повышения их уровня квалификации в освоении новых аэродромов и расширения возможности авиации Объединенных сил", – рассказал руководитель учений.

Тренировка авиации ОС на Донбассе Facebook штаба ООС

Тренировка авиации ОС на Донбассе Facebook штаба ООС

В небо подняли истребители, штурмовики и бомбардировщики Facebook штаба ООС

В частности, в ходе занятий был отработан ряд учебно-боевых задач, а именно – действия экипажей и расчетов противовоздушной обороны при отражении условного нападения противника с воздуха, нанесение условных ударов по определенным наземным целям. Также была проведена тренировка подразделений охраны и обороны аэродрома в случае несанкционированных действий летных экипажей для начала взлета.

Также отрабатывалась охрана и оборона аэродрома Facebook штаба ООС

Учения прошли на аэродроме в Донецкой области Facebook штаба ООС

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе прошли масштабные командно-штабные учения Вооруженных сил Украины. В них было задействовано множество танков, самолетов, вертолетов и другой военной техники.

Эта новость вызвала панику у топ-пропагандистки Кремля Ольги Скабеевой. Она обвинила Украину в нежелании прекращать войну и назвала это тревожным сигналом.

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