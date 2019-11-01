ВСУ подняли авиацию вблизи Крыма: опубликовано яркое видео

На полигоне "Ягорлык" Херсонской области, вблизи аннексированного Крыма, Вооруженные силы Украины провели боевые стрельбы зенитных ракетных комплексов.

В ходе учений было задействовано истребительную и штурмовую авиацию. Об этом на странице в Facebook сообщила пресс-служба Командования Воздушных сил ВСУ (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Истребители Су-27, МиГ-29 и штурмовики Су-25 выполняли задачи по постановке САБ, полеты в качестве контрольных целей для средств ПВО, осуществляли пуски управляемых ракет по САБ и ДКЛА. Экипажи самолетов со всеми поставленными задачами справились на отлично!" – сказано в тексте.

Скрин видео

Согласно опубликованной информации, к учениям привлечены подразделения зенитных ракетных войск из разных регионов страны.

"В первый день стрельб на полигоне "Ягорлык" ракетчики провели более 20 пусков ракет из комплексов С-300ПТ, С-300В1, Бук М1, С-125-2Д1 по воздушным, наземным, надводным и электронным целям", – указано в сообщении.

Скрин видео

Известно, что это третий этап широкомасштабных итоговых тактических учений подразделений зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Главная цель ВСУ в рамках учений – это отработать подготовку и ведение противовоздушного боя в новом районе.

Кроме того, украинские военные должны испытать ЗРК С-125-2Д1 и контрольные летные испытания ракет к ЗРК С-300 различных модификаций.

Напомним, стрельбы будут длиться до 4 ноября.

Скрин видео

Как писал OBOZREVATEL, 24 сентября в Украине стартовали стратегические командно-штабные учения с органами военного управления Вооруженных сил Украины и другими составляющими сил обороны с привлечением войск "Казацкая воля-2019".

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