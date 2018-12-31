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ВСУ перед Новым годом сообщили печальные новости с Донбасса: что произошло

11.1тЧитать материал на украинском

В понедельник, 31 декабря, террористы трижды нарушали режим прекращения огня на Донбассе, ранив двоих бойцов ВСУ.

Как сказано в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook, в течении суток было зафиксировано два случая применения боевиками "Л/ДНР" вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

"Враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм по позициям украинских военных в районе населенного пункта Новотошковское и из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем в районе поселка Крымское на Луганском направлении", — сказано в сводке.

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Отмечается, что подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.

Данные разведки свидетельствуют о том, что двух оккупантов было уничтожено, еще трое получили ранения.

"Украинские военные продолжают надежно контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", — подытожили в сообщении пресс-службы.

Иллюстрация. Война на Донбассе

Иллюстрация. Война на Донбассе

Как писал OBOZREVATEL, бойцы Операции Объединенных сил 29 декабря ликвидировали в районе Авдеевки двух террористов.

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Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаООСВооруженные силы УкраиныНовости ДНРНовости ЛНР
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rercjd Micha
rercjd Micha
Интересно, а "Весна" пишет , что погибло трое воинов ВСУ. Кому верить?
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Утилизация бандер по плану идет.
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