ВСУ ответили наемникам России на обстрелы на Донбассе: террористы понесли потери

На Донбассе в воскресенье, 28 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня.

За сутки потерь среди украинских защитников нет. Об этом на странице в Facebook сообщила пресс-служба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от Мироновского, террористы применили запрещенные к размещению на линии соприкосновения 82 мм минометы.

Вблизи Старогнатовки, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", оккупант использовал гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

"На действия противника, которые несли угрозу жизни и здоровью военнослужащих, наши защитники открывали огонь. Потери противника уточняются", – сказано в сообщении.

Пресс-служба Операции Объединенных сил добавила, что на участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, днем ранее в зоне проведения ООС погиб украинский военный, еще трое получили ранения.

Украинский сапер 27 июня получил ранение, подорвавшись на взрывном устройстве в районе населенного пункта Марьинка.