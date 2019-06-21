ВСУ отомстили террористам за ад на Донбассе: враг понес потери

На Донбассе 20 июня вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня. Из них пять раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.

Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Три украинских военнослужащих были ранены, один получил боевое травмирования. По данным разведки, 20 июня двух оккупантов уничтожили и троих ранили, сообщает пресс-центр ООС.

ВСУ на Донбассе 112.ua

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 12 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

два раза Павлополь – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Марьинки – из станкового противотанкового гранатомета;

трижды Водяное – из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

населенный пункт Березовая – со стрелкового оружия;

дважды район населенного пункта Чермалык – из станкового противотанкового гранатомета, зенитной установки и стрелкового оружия;

Пищевик – из автоматической гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

вблизи Гнутово – из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны шесть раз:

населенный пункт Крымское – из стрелкового оружия;

район населенного пункта Луганское – из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;

Травневе – из миномета калибра 120 мм, автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

окраине майорских – из 82 мм миномета;

Новолуганское – из миномета калибра 120 мм;

населенный пункт Новозвановка – их 120 мм миномет и автоматического гранатомета.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Харьковщине на одном из полигонов состоялись успешные испытания первого серийного образца станции радиоэлектронной борьбы Р-330КВ1М.

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