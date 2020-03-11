ВСУ отомстили "Л/ДНР" за убитых побратимов: террористы Путина позорно сбежали

Военнослужащие ВСУ мощно отомстили за убийство побратимов российскими оккупантами в результате подлой атаки с применением ПТРК в районе населенного пункта Пески на Донбассе.

Об этом сообщает штаб ООС на странице в Facebook. Командование отмечает, что обстрел украинских защитников не мог остаться без ответа.

В частности, благодаря применению современных оптико-электронных приборов, которые недавно поступили на вооружение украинских подразделений, наши бойцы заметили отход боевого расчета ПТРК противника из жилого сектора оккупированного населенного пункта. Уход этого расчета российские оккупанты прикрывали огнем со своих позиций.

Война на Донбассе

"Подразделения Объединенных сил применили все имеющиеся очередные средства поражения для полного подавления огневой активности российско-оккупационных войск и уничтожения расчета ПТРК, который подбил автомобиль с украинскими воинами", – говорится в сообщении.

Так, по позициям противника, из которых велся огонь, был нанесен ряд ударов, по результатам которых вся огневая активность противника была прекращена. Поэтому расчет ПТРК, как боевая единица, перестал существовать – один оператор был убит, другой тяжело ранен.

Как отмечают в Объединенных силах, по окончании боя с пораженных позиций противник начал вывозить убитых и раненых. Всего было задействовано до четырех медицинских эвакуаторов. Примечательно, что на этом участке противник понес значительные потери – трое убитых и до пяти раненых разной степени тяжести.

Как сообщал OBOZREVATEL:

10 марта под поселком Пески на Донбассе террористы устроили масштабный обстрел с артиллерии.

Они открыли огонь по военном грузовике ВСУ с противотанкового ракетного комплекса.

В общем 10 марта вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, устроив бой под населенным пунктом Пески. За сутки они убиты трех наших героев, еще 9 получили ранения.

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