ВСУ отбили подлую атаку оккупантов на Донбассе: есть раненые

Тимур Григоренко Расследования 07:55, 16.05.2020 Обновлено: 12:35, 16.05.2020

За минувшие сутки, 15 мая, двое украинских военных получили ранения под вражескими обстрелами на Донбассе.

По данным украинской разведки ВСУ ликвидировали, по меньшей мере, одного российского оккупанта, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Всего российские оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное Минскими соглашениями оружие: минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Война на Донбассе

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял позиции ОС около Широкиного, Старогнатовки, Водяного, Марьинки, Каменки и Славного.

"Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств Объединенные силы прекратили враждебную активность", – отмечено в сообщении.

В районе ответственности ОТГ "Север" вооруженные формирования РФ дважды вели огонь около Орехового.

С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. Потерь среди ВСУ нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 мая вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

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