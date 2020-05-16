ВСУ отбили подлую атаку оккупантов на Донбассе: есть раненые

За минувшие сутки, 15 мая, двое украинских военных получили ранения под вражескими обстрелами на Донбассе.

По данным украинской разведки ВСУ ликвидировали, по меньшей мере, одного российского оккупанта, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Всего российские оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное Минскими соглашениями оружие: минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Война на Донбассе

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял позиции ОС около Широкиного, Старогнатовки, Водяного, Марьинки, Каменки и Славного.

"Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств Объединенные силы прекратили враждебную активность", – отмечено в сообщении.

В районе ответственности ОТГ "Север" вооруженные формирования РФ дважды вели огонь около Орехового.

С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. Потерь среди ВСУ нет.

Протягом 15.05 втрати орків склали 1 особу, "300" зі складу 11 омсп 1 АК.

Крім того, за уточненими даними за 14.05 втрати додатково склали 1 особу, "200" зі складу 4 омсбр 2 АК.#200_бригада — Сергей Нещадим (@nevedimka123) May 16, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 мая вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

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