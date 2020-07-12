ВСУ отбили атаку террористов на Донбассе: ранены пять воинов, у "Л/ДНР" потери

За прошедшие сутки, 11 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего ранения получили трое украинских защитников. Еще двое Героев были ранены утром 12 июля.

Однако, как сообщили на странице штаба ООС в Facebook, их оперативно доставили в медицинские учреждения и оказали неотложную помощь врачей. Тем временем воины ВСУ дали мощный отпор оккупантам и нанесли им урон.

"Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли оккупантов отказаться от продолжения агрессивных действий. По подтвержденным данным разведки, за минувшие сутки наши защитники уничтожили троих и ранили одного захватчика. Кроме того, по уточненным данным, 10 июля потери противника дополнительно составили еще одного погибшего", – говорится в сводке.

Уточненные данные по поводу потерь террористов обнародовал на своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Потери российско-оккупационных войск 11.07.2020 года составили 5 человек: безвозвратные (200) – 4 (1 – 3 ОМСБр, 3 – 4 ОМСБр). Из них 1 не боевой, обстоятельства уточняются. Санитарные (300) – 1 (1 – ОКП 1 АК). Кроме того, по уточненным данным 10.07 потери дополнительно составили 2 человека: безвозвратные (200) – 1 (1 – 9 ОМСП), санитарные (300) – 1 (1 – 9 ОМСП). Верьте в воинов! Верьте в ВСУ!" – написал защитник.

Что касается активности врага, то 11 июля он применял против украинских защитников запрещенные Минскими договоренностям 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В частности, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Водяного оккупанты на рассвете применили минометы калибра 120 мм и 82 мм, а в вечернее время – ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. В пригородах Марьинки и Авдеевки противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", на подступах к Новотошковскому и Майорскому агрессор неоднократно обстреливал наших защитников из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Орехового захватчики также использовали станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

С начала текущих суток, 12 июля, вооруженные формирования Российской Федерации уже 7 раз нарушили режим прекращения огня, в частности из запрещенных образцов вооружения, которое давно должно быть отведенным от линии разграничения сторон.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", противник применил артиллерийские системы калибра 152 мм на подступах к Новотошковскому, а 120-ти мм минометы – вблизи Крымского. По нашим оборонным укреплениях в районе населенного пункта Хутор Вольный агрессор использовал гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник вел огонь из минометов калибра 120 мм по окрестностям Авдеевки. Защитников Опытного и Марьинки противник обстреливал из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Но решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств украинские воины прекратили враждебные обстрелы. Оккупанты получили адекватный ответ от Объединенных сил.

"По имеющейся информации, потерь за текущие сутки среди наших защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", – заверили в штабе ООС.

Позже стало известно, что боевики устроили минометный обстрел под Опытным и ранили еще двоих воинов ВСУ.

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