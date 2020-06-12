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12 июня • обновлено в 19:15
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ВСУ отбили атаку российских оккупантов по Авдеевке и Луганскому

1.9т
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Состоянием на 18:00 с начала суток, 12 июня, российские оккупационные войска четыре раза обстреливали позиции ВСУ на Донбассе.

Враг применял запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, говорится в сводке ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", враг вел огонь по украинским военным недалеко Верхнеторецкого и Авдеевки.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

В районе ответственности ОТГ "Север", российские наемники обстреляли позиции ВСУ около Луганского.

"Благодаря решительности и точности военнослужащих из состава Объединенных сил захватчики прекратили свою активность. С начала сегодняшних суток потерь в рядах ОС нет", – отмечено в сообщении.

В сводке отмечено, что на участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался.

ВСУ отбили атаку российских оккупантов по Авдеевке и Луганскому

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июня российские оккупанты на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня. В результате двое защитников Украины получили ранения, а один – боевое травмирование.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Донбасс Вооруженные силы Украины ООС
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