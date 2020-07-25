ВСУ отбили атаку "Л/ДНР" на Донбассе, есть раненый – штаб ООС
В течение 24 июля вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня, использовав при этом запрещенные минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы, пулеметы и стрелковое вооружение.
Как сообщил пресс-центр штаба ООС в Facebook, подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вооруженные провокации противника и ответным огнем заставляли оккупантов отказаться от продолжения агрессивных действий. По данным разведки, за минувшие сутки, украинские воины ранили одного захватчика.
Вблизи Старогнатовки террористы трижды применил минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.
Оккупанты обстреляли и позиции украинских защитников вблизи Гнутово, Лебединского, Пищевика и Широкино, использовав гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Также противник открывал огонь в сторону наших позиций из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия у Новотошковского и Хутора Свободного.
За минувшие сутки потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов не было.
С начала текущих суток вооруженные формирования России 2 раза нарушили режим прекращения огня.
В частности, противник вел огонь из минометов калибра 82 мм неподалеку Опытного. Также враг задействовал гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы вблизи Водяного.
По имеющейся информации, потерь за текущие сутки среди украинских воинов также нет.
Как сообщал OBOZREVATEL, 23 июля ВСУ удержали оборону на Донбассе и ранили двух террористов.