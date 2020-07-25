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ВСУ отбили атаку "Л/ДНР" на Донбассе, есть раненый – штаб ООС

Расследования
1,2 т.
На Донбассе ВСУ ранили одного террориста, при этом не понеся потери

На Донбассе ВСУ ранили одного террориста, при этом не понеся потери.

В течение 24 июля вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня, использовав при этом запрещенные минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы, пулеметы и стрелковое вооружение.

Как сообщил пресс-центр штаба ООС в Facebook, подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вооруженные провокации противника и ответным огнем заставляли оккупантов отказаться от продолжения агрессивных действий. По данным разведки, за минувшие сутки, украинские воины ранили одного захватчика.

Вблизи Старогнатовки террористы трижды применил минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Оккупанты обстреляли и позиции украинских защитников вблизи Гнутово, Лебединского, Пищевика и Широкино, использовав гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Также противник открывал огонь в сторону наших позиций из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия у Новотошковского и Хутора Свободного.

За минувшие сутки потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов не было.

С начала текущих суток вооруженные формирования России 2 раза нарушили режим прекращения огня.

В частности, противник вел огонь из минометов калибра 82 мм неподалеку Опытного. Также враг задействовал гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы вблизи Водяного.

По имеющейся информации, потерь за текущие сутки среди украинских воинов также нет.

Скрин Facebook

Скрин Facebook

Скрин Facebook

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 июля ВСУ удержали оборону на Донбассе и ранили двух террористов.

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