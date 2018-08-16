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ВСУ освободили часть Донбасса: террористы разразились громкими угрозами

13тЧитать новость на украинском

Террористов "Л/ДНР" охватила паника из-за серьезного успеха операции Объединенных сил на Донбассе.

С 30 апреля текущего года бойцы ВСУ взяли под контроль 15 кв км оккупированной украинской территории, о чем лично накануне сообщил командующий ОС Сергей Наев.

В ответ "начальник пресс-службы армии ДНР" Даниил Безсонов разразился угрозами в адрес защитников Украины, заявив при этом, что в 2018-м ВСУ заняли лишь те населенные пункты, которые и так находились под контролем Киева после подписания "минских соглашений".

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"Обращаюсь к украинским солдатам: не уйдете по-хорошему – вас увезут в цинковых гробах, если будет что хоронить", – пригрозил террорист бойцам ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ВСУ заговорили об освобождении Донбасса.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
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Приходько Егор
Приходько Егор
не освободили а захватили. на донбассе единственный захватчик - это ВСУ.
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
пантазеры захватывают серую зону а потом выдают за победу не позорьтесь народ не настолько тупой)))
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Иппу Лох Лов
Иппу Лох Лов
А что про цинковые парадки неправильно сказано?Стояние по обочинам на мослах(мослание) уже стало настоящей всеокраинской забавой.Не исключаю,что каждый из пишущих здесь шароварников хотя бы раз,но в ней поучаствовал.
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