ВСУ освободили часть Донбасса: террористы разразились громкими угрозами

Террористов "Л/ДНР" охватила паника из-за серьезного успеха операции Объединенных сил на Донбассе.

С 30 апреля текущего года бойцы ВСУ взяли под контроль 15 кв км оккупированной украинской территории, о чем лично накануне сообщил командующий ОС Сергей Наев.

В ответ "начальник пресс-службы армии ДНР" Даниил Безсонов разразился угрозами в адрес защитников Украины, заявив при этом, что в 2018-м ВСУ заняли лишь те населенные пункты, которые и так находились под контролем Киева после подписания "минских соглашений".

"Обращаюсь к украинским солдатам: не уйдете по-хорошему – вас увезут в цинковых гробах, если будет что хоронить", – пригрозил террорист бойцам ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ВСУ заговорили об освобождении Донбасса.