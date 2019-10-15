ВСУ остановили: всплыл скандальный нюанс захвата Крыма

Украина могла бы отстоять северную часть Крыма во время захвата полуострова Россией в 2014 году.

Об этом заявил бывший глава Генштаба Виктор Муженко, сообщает "24 канал". По его словам, Генштабу дали команду остановить вооруженный отпор.

"В ситуации, которая сложилась в конце февраля (2014 года – ред.), Генеральный штаб счел нужным отреагировать на это с применением Вооруженных сил. Были соответствующие планы, решения и распоряжения. И они 28 числа начали реализацию", – отметил Муженко.

Он добавил, что команду остановиться дали, когда соответствующий план стал реализовываться. Тогда самолеты вернули на базовые аэродромы.

"Я и сейчас считаю, что у нас был шанс отстоять большую часть северного Крыма. И это бы не дало возможности провести россиянам в Крыму псевдореферендум", – подчеркнул Муженко.

Захват Крыма УП

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