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15 октября • обновлено в 07:25
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ВСУ остановили: всплыл скандальный нюанс захвата Крыма

6.9т Читать материал на украинском

Украина могла бы отстоять северную часть Крыма во время захвата полуострова Россией в 2014 году.

Об этом заявил бывший глава Генштаба Виктор Муженко, сообщает "24 канал". По его словам, Генштабу дали команду остановить вооруженный отпор.

"В ситуации, которая сложилась в конце февраля (2014 года – ред.), Генеральный штаб счел нужным отреагировать на это с применением Вооруженных сил. Были соответствующие планы, решения и распоряжения. И они 28 числа начали реализацию", – отметил Муженко.

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Он добавил, что команду остановиться дали, когда соответствующий план стал реализовываться. Тогда самолеты вернули на базовые аэродромы.

"Я и сейчас считаю, что у нас был шанс отстоять большую часть северного Крыма. И это бы не дало возможности провести россиянам в Крыму псевдореферендум", – подчеркнул Муженко.

Захват Крыма

Захват Крыма

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Виктор Муженко
Место
Украина
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
Имя миледи, имя!!!
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А если бы kaцапы, мockaли, комуняки не подогнали Украине земли, которые она ни когда не завоевывала, то была бы Украина в границах 1654 годов...Как пришло, так и ушло...не куй переживать.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
))))))Ну и??????? Ау...герой))))))))))))))))))))
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