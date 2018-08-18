ВСУ "обстреляли" журналистов: в России неожиданно признались во лжи

Военный корреспондент российского медиахолдинга ВГТРК Александр Сладков назвал фейком сообщение журналистов сайта "Вести", входящего в ВГТРК, об обстреле его группы в районе Старомихайловки Донецкой области.

Пропагандист отметил, что он со своей группой ехал из населенного пункта, по которому якобы ВСУ вели огонь. При этом по группе никто не стрелял, как об этом рассказали "Вести".

"Может это и помогает раскрутке нашего имиджа "крутых парней из стали"... Но, как я потом буду смотреть в глаза тем бабушкам, которые реально живут под обстрелом? Да и вообще, говорить неправду плохо, тем более репортеру", - написал Сладков.

Позднее он заявил, что информация о фейковом сюжете стала инструментом информационной войны ряда СМИ против своих коллег.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Вести" сообщили, что группа Сладкова попала под обстрел возле Старомихайловки, куда прибыла миссия Международного комитета Красного Креста.