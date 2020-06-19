ВСУ обстреляли минами на Донбассе: у Украины потери

За минувшие сутки, 18 июня, российские войска 14 раз атаковали позиции украинских военных. В результате обстрелов один наш воин погиб, один получил ранение.

Враг применял запрещенные Минскими соглашениями минометы, гранатометы и пулеметы, сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики обстреливали украинские позиции в районе Авдеевки – из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Марьинки – из ручных, автоматических противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Крымского противник утром выпустил 7 мин из минометов калибра 120 мм, а во второй половине дня дважды обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Рядом с населенным пунктом Орехово российские наемники три раза открывали огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По данным разведки, 18 июня украинские защитники уничтожили один вражеский военный грузовик и склад боеприпасов на минометной позиции захватчиков.

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" российские вооруженные формирования обстреляли наши позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи Крымского. Также противник применил минометы калибра 82 мм на подступах к Шумам.

Сводка ООС на 19 июня Facebook ООС

Сводка ООС на 19 июня Facebook ООС

Карат ООС на 18 июня Пресс-служба СНБО

Как писал OBOZREVATEL, 18 июня войска России ударили по ВСУ из запрещенного оружия. Никто из украинских военных не пострадал