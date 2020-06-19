ВСУ обстреляли минами на Донбассе: у Украины потери

За минувшие сутки, 18 июня, российские войска 14 раз атаковали позиции украинских военных. В результате обстрелов один наш воин погиб, один получил ранение.

Враг применял запрещенные Минскими соглашениями минометы, гранатометы и пулеметы, сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики обстреливали украинские позиции в районе Авдеевки – из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Марьинки – из ручных, автоматических противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Крымского противник утром выпустил 7 мин из минометов калибра 120 мм, а во второй половине дня дважды обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Рядом с населенным пунктом Орехово российские наемники три раза открывали огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По данным разведки, 18 июня украинские защитники уничтожили один вражеский военный грузовик и склад боеприпасов на минометной позиции захватчиков.

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" российские вооруженные формирования обстреляли наши позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи Крымского. Также противник применил минометы калибра 82 мм на подступах к Шумам.

Сводка ООС на 19 июня

Сводка ООС на 19 июня

Карат ООС на 18 июня

Как писал OBOZREVATEL, 18 июня войска России ударили по ВСУ из запрещенного оружия. Никто из украинских военных не пострадал