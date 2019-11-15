ВСУ обстреляли из пушек: Украина понесла потери на Донбассе

Один украинский воин получил ранения несовместимые с жизнью в результате боевых действий на Донбассе 14 ноября.
Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на Facebook. Всего же вооруженные формирования Российской Федерации за сутки 15 раз нарушили режим прекращения огня.
Как стало известно, противник вел огонь из пушек БМП. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили 8 обстрелов:
дважды у Каменки – из автоматических и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
два раза неподалеку Песков – из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
вблизи Новомихайловки – из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
у Широкино и Гнутово – из стрелкового оружия и автоматических гранатометов;
неподалеку Красногоровки – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 7 вражеских обстрелов:
у Желобка - из стрелкового оружия и подствольных и ручных противотанковых гранатометов;
неподалеку Новолуганского и Луганского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
вблизи Майорска – из РПГ и крупнокалиберных пулеметов;
дважды у Новотошковского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
в районе Орехово – из минометов калибра 82 мм, вооружение БМП-1, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупационные войска в четверг, 14 ноября, понесли потери на Донбассе, которые составили, по подтвержденным данным, два человека.
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