ВСУ обстреляли из пушек: Украина понесла потери на Донбассе

Один украинский воин получил ранения несовместимые с жизнью в результате боевых действий на Донбассе 14 ноября.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на Facebook. Всего же вооруженные формирования Российской Федерации за сутки 15 раз нарушили режим прекращения огня.

Как стало известно, противник вел огонь из пушек БМП. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили 8 обстрелов:

дважды у Каменки – из автоматических и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

два раза неподалеку Песков – из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Новомихайловки – из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

у Широкино и Гнутово – из стрелкового оружия и автоматических гранатометов;

неподалеку Красногоровки – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 7 вражеских обстрелов:

у Желобка - из стрелкового оружия и подствольных и ручных противотанковых гранатометов;

неподалеку Новолуганского и Луганского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Майорска – из РПГ и крупнокалиберных пулеметов;

дважды у Новотошковского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

в районе Орехово – из минометов калибра 82 мм, вооружение БМП-1, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупационные войска в четверг, 14 ноября, понесли потери на Донбассе, которые составили, по подтвержденным данным, два человека.

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