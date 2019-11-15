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15 ноября • обновлено в 08:45
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ВСУ обстреляли из пушек: Украина понесла потери на Донбассе

1.1т
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Один украинский воин получил ранения несовместимые с жизнью в результате боевых действий на Донбассе 14 ноября.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на Facebook. Всего же вооруженные формирования Российской Федерации за сутки 15 раз нарушили режим прекращения огня.

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Как стало известно, противник вел огонь из пушек БМП. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили 8 обстрелов:

  • дважды у Каменки – из автоматических и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

  • два раза неподалеку Песков – из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

  • вблизи Новомихайловки – из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

  • у Широкино и Гнутово – из стрелкового оружия и автоматических гранатометов;

  • неподалеку Красногоровки – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

ВСУ обстреляли из пушек: Украина понесла потери на Донбассе

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 7 вражеских обстрелов:

  • у Желобка - из стрелкового оружия и подствольных и ручных противотанковых гранатометов;

  • неподалеку Новолуганского и Луганского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

  • вблизи Майорска – из РПГ и крупнокалиберных пулеметов;

  • дважды у Новотошковского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • в районе Орехово – из минометов калибра 82 мм, вооружение БМП-1, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупационные войска в четверг, 14 ноября, понесли потери на Донбассе, которые составили, по подтвержденным данным, два человека.

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Автор
Екатерина Луговская Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
По последним данным эта жертва ВСУшного алкаша из конфликта где нации спалили дом с четырьмя ВСУшниками смердячий, Пока выдали только одного, остальных прикопают или на запчасти.
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Исаев Максим
Исаев Максим
Аффтар, а кто ещё видел на уркаине "российские оккупационные войска" кроме обкуренных скакунов? Вы же за пять лет ожесточенных боев с Аккупантами ни одного пленного российского оккупанта не показали... хотя берете их в плен по 43 человека до обеда...
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