ВСУ обнаружили на Донбассе два тайника с боеприпасами

Кирилл Лютый Расследования 18:27, 21.08.2020

В пятницу, 21 августа, в селе Юрьевка Донецкой области украинские военные обнаружили два тайника с боеприпасами.

Как сказано в сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил, взрывотехники идентифицировали около десяти взрывоопасных предметов, в частности, противотанковые мины ТМ-62 и выстрелы к ручному противотанковому гранатомету.

Отмечается, что защитники Украины "пристально наблюдают за врагом и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки".

При этом обстрелов со стороны российско-оккупационных войск с начала текущих суток зафиксировано не было. Потерь и раненых среди ВСУ также нет.

Как писал OBOZREVATEL, за прошедшие сутки, 20 августа, украинские военные на Донбассе зафиксировали два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, в зоне ООС раздавались неприцельные выстрелы.

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