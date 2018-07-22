ВСУ не пригодится? В Украине выбросили на улицу дорогое укрепление для армии

На подъезде к Днепропетровской области заметили выброшенные дорогие укрепления для армии.

Их заметили волонтеры и показали фото в сети. Утверждается, что выбросили приспособления правоохранители.

При этом было предложено отправить укрепления на фронт. Правда, военные в комментарии рассказали, что на "нулевой" линии фронта они неэффективны, так как "башку может снести".

Так, хлопчики з нуля, а ну, хто бачив у себе такі няшки? Круті та?

А на межевій, на кордоні з Дніпровською обл. мусора кинули простонеба...

Цікаво чиє? Ми б забрали. Бо місцеві розтащать. А коштує таке укріплення нереально. pic.twitter.com/37iKGj1JEs — Karin (@karoDnepr) 22 июля 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее двое парней случайно обнаружили военную базу в Украине, где нашли новые танки. Объект никто не охранял.