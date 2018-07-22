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ВСУ не пригодится? В Украине выбросили на улицу дорогое укрепление для армии

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На подъезде к Днепропетровской области заметили выброшенные дорогие укрепления для армии.

Их заметили волонтеры и показали фото в сети. Утверждается, что выбросили приспособления правоохранители.

При этом было предложено отправить укрепления на фронт. Правда, военные в комментарии рассказали, что на "нулевой" линии фронта они неэффективны, так как "башку может снести".

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее двое парней случайно обнаружили военную базу в Украине, где нашли новые танки. Объект никто не охранял.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской областиОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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Пигин Макс
Пигин Макс
Видимо готовили для продажи Ополчению, но что-то пошло не так! Что-то слабовато с дисциплиной в самой боевой.
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