ВСУ наступает: как Украина отвоевывает Донбасс

После громких побед ВСУ в зоне проведения Операции Объединенных сил и возвращения под контроль таких населенных пунктов, как Южное (Донецкая область) и Золотое-4 (Луганская область), в соцсетях не редко появляется все новая информация о продвижении украинской армии на Донбассе.

Не все эти данные подтверждаются в штабе ООС, но отрицать, что военные не стоят на месте, нельзя.

OBOZREVATEL решил узнать о новых достижениях ВСУ и как они в целом влияют на ситуацию на востоке страны.

В середине июля в сети Facebook украинский журналист Иван Жеведя сообщил, что ВСУ продвинулись на три километра возле Троицкого и вплотную приблизились к Калиново.

Однако эта информация не нашла подтверждения в штабе ООС, как и сообщение от волонтера Юрия Мысягина, который 30 сентября заявил - украинские военные продвинулись вперед на 6 кв. км и закрепились на новых рубежах.

В пресс-центре ООС сообщили OBOZREVATEL, что с начала проведения нового формата на Донбассе Вооруженные силы взяли под контроль более 15 кв. км украинской территории, в частности н.п. Южное, Золотое-4 и Шумы, которые в ходе тщательно спланированной операции и неожиданно для российско-оккупационных войск оказались под украинским флагом в середине августа.

Как объяснил в беседе с нами военный эксперт, редактор англоязычного журнала Ukrainian Defense Review Антон Михненко, все продвижения ВСУ идут в рамках Минских соглашений, по которым занятые позиции и так закреплены за Украиной.

"Наши силы продвигаются вперед на те территории, которые были определены Минскими соглашениями. После вторых соглашений 2015 года у нас есть определенная линия разграничения, но боевики прошли намного дальше, они захватили территории, которые находились за этой линией. Все теперешние движения, это приход к тем позициям, которые были обозначены Минском-2", - сказал он.

Напомним, первые Минские договоренности, подписанные в сентябре 2014 года, четко определили линию разграничения, которой должны придерживаться солдаты ВСУ и пророссийские боевики. Но, как и отметил Михненко, нарушая эти договоренности террористы продолжали захватывать украинские территории, несмотря на линию разграничения, тем самым фактически отодвинув ее вглубь Украины.

Линия разграничения по Минским соглашениям, сентябрь 2014 Скриншот

В 2015 году по результатам переговоров "нормандской" четверки в феврале 2015 года, были достигнуты новые договоренности, так называемый Минск-2, в которых прописывалось создание 50-километровой буферной зоны - "серой зоны". Украинские войска отводят тяжелое вооружение на 25 км от фактической линии, а террористы - от той, что была зафиксирована в минском протоколе 19 сентября 2014. Именно в глубь этой зоны сейчас и продвигаются ВСУ.

Сравнение границ зоны АТО сентябрь 2014 - февраль 2015 Графика "Медуза"

"Нет понятия "серая зона" в правовой плоскости, есть линия разграничения, установленная в соответствии с Минскими договоренностями, и она является тем фактором, который должны соблюдать и террористические организации, и украинская сторона", - заявил в комментарии OBOZREVATEL генерал-лейтенант, ветеран внешней разведки Василий Богдан.

То есть у ВСУ есть полное право заходить и обустраивать свои позиции на этих территориях.

А вот почему в таком случает украинская армия просто не может одним махом взять под контроль данные земли, объяснил OBOZREVATEL Михненко.

"Есть тактика ведения боевых действий, если мы начинаем более агрессивные, массовые действия по всей территории, по всем направлениям, то боевики сразу начнут говорить, что Украина наступает, пытается завоевать территории. И опять "вставай страна народная, вставай "ДНР" и "ЛНР". Они будут говорить об этом РФ, там за это подпишутся, и начнутся полномасштабные боевые действия, которые нам не нужны", - сказал он.

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А вот военный эксперт Святослав Стеценко вообще ставит под сомнение стратегическое значение таких действий украинской армии.

"Реального значения эти продвижения как со стороны стратегических действий, так и тактических, не имеют. Хотя тактически - еще может быть. Но надо знать подробности построения нашей обороны и обороны противника, и действительно ли такое продвижение дает какие-то преимущества. А стратегического значения все эти движения точно не имеют. Они имели бы смысл, если бы мы готовили наступление и готовили плацдарм", - пояснил он в комментарии OBOZREVATEL.

Единственный реальный позитив продвижения украинской армии в буферною зону - взятие под контроль населенных пунктов и обеспечение защиты населения, которое страдает от действий боевиков, считает полковник.

Не совсем согласен с таким мнением военный эксперт Сергей Грабский. В комментарии OBOZREVATEL он назвал такие действия украинской армии идеально правильной стратегией, которую выбрали Вооруженные силы для обеспечения оперативной инициативы и преимущества на этом направлении.

"Относительно тактических преимуществ, которых мы тем самым достигаем - они важны прежде всего для совершенствования наших позиций, а во-вторых, уменьшение угрозы обстрелов для мирного населения. Да, мы продвигаемся, и в этом заключается так называемая стратегия "лягушачьих прыжков", и это делается исключительно с целью создания предпосылок для дальнейшего успешного наступления ВСУ на нашей территории", - говорит Грабский.

Он также считает, что такую тактику необходимо применять и в дальнейшем, даже несмотря на Минские соглашения.

"Ради спасения жизни и здоровья наших сограждан, которые пока находятся на оккупированной территории, в случае необходимости, в случае готовности - мы будем продолжать наступление. Минские соглашения должны быть, но прежде всего - жизни наших сограждан. Мы на своей земле, это наша территория, это наши люди", - заявил военный эксперт.