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19 марта • обновлено в 16:21
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ВСУ напугали террористов артиллерией и авиацией: появилось яркое видео

3.1т
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На одном из полигонов в зоне Операци Объединенных сил под Мариуполем защитники Украины провели масштабные ротные тактические учения с боевой стрельбой.

Видео опубликовали на официально странице штаба ООС в Facebook (чтобы посмотреть видео, лоскролльте страницу до конца).

ВСУ провели учения с боевыми стрельбами на Донбассе

ВСУ провели учения с боевыми стрельбами на Донбассе

Скриншот видео

ВСУ провели учения с боевыми стрельбами на Донбассе

ВСУ провели учения с боевыми стрельбами на Донбассе

Скриншот видео

Особенностью учений стало то, что военнослужащие тренировались выполнять боевые задачи в условиях активного радиоэлектронного противодействия противника. Кроме того, действия пехоты поддерживала артиллерия и армейская авиация.

ВСУ провели учения с боевыми стрельбами на Донбассе

ВСУ провели учения с боевыми стрельбами на Донбассе

Скриншот видео

ВСУ провели учения с боевыми стрельбами на Донбассе

ВСУ провели учения с боевыми стрельбами на Донбассе

Скриншот видео

ВСУ провели учения с боевыми стрельбами на Донбассе

ВСУ провели учения с боевыми стрельбами на Донбассе

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе прошли тактико-специальные учения подразделений оперативного обеспечения, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и медицинской службы.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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Комментарии
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Вышиванко Перемогайло-Шароваренко
Вышиванко Перемогайло-Шароваренко
Чем напугали то? Голой дyпой и техникой 60-х годов?
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1
1
Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
Вспоминаются учения мокряка с его шакальей атакой и был он героем ,пока не увидел первый российкий погран катер.
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2
1
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Сами себя что ли напугали?
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4
1
Расследования

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