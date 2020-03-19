ВСУ напугали террористов артиллерией и авиацией: появилось яркое видео

На одном из полигонов в зоне Операци Объединенных сил под Мариуполем защитники Украины провели масштабные ротные тактические учения с боевой стрельбой.

Видео опубликовали на официально странице штаба ООС в Facebook (чтобы посмотреть видео, лоскролльте страницу до конца).

ВСУ провели учения с боевыми стрельбами на Донбассе Скриншот видео

ВСУ провели учения с боевыми стрельбами на Донбассе Скриншот видео

Особенностью учений стало то, что военнослужащие тренировались выполнять боевые задачи в условиях активного радиоэлектронного противодействия противника. Кроме того, действия пехоты поддерживала артиллерия и армейская авиация.

ВСУ провели учения с боевыми стрельбами на Донбассе Скриншот видео

ВСУ провели учения с боевыми стрельбами на Донбассе Скриншот видео

ВСУ провели учения с боевыми стрельбами на Донбассе Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе прошли тактико-специальные учения подразделений оперативного обеспечения, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и медицинской службы.

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