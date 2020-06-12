ВСУ нанесли сокрушительный удар по войскам России на Донбассе: много убитых и раненых

ВСУ дали жесткий отпор наглым действиям захватчиков, уничтожив восемь российских оккупантов и по меньшей мере столько же ранив

В результате наглой атаки вооруженных формирований РФ двое украинских воинов получили ранения, еще один – боевое травмирование

Они обстреляли защитников Украины из запрещенных минометов, снайперского оружия и сбрасывали выстрелы ВОГ с БПЛА

За прошедшие сутки, 11 июня, российские войска на Донбассе 16 раз нарушили режим тишины

В четверг, 11 июня, российско-оккупационные войска на Донбассе устроили подлую атаку на Объединенные силы. В результате многочисленных вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения и еще один защитник – боевое травмирование.

Со своей стороны ВСУ дали жесткий отпор наглым действиям захватчиков, уничтожив восемь российских оккупантов и по меньшей мере столько же ранив. Об этом сообщает пресс-центр ООС на странице в Facebook.

Как уточнили в своих соцсетях офицеры ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) и Сергей Нещадим, за минувшие сутки оккупанты потеряли 16 человек: безвозвратные (200) – 8 (4 – 4 ОМСБр, 2 – 7 ОМСБр, 2 – 6 ОМСП), санитарные (300) – 8 (6 – 4 ОМСБр, 1 – 7 ОМСБр, 1 – 9 ОМСП). В то же время дополнительно информация еще уточняется.

На Донбассе развязались кровавые бои

Всего за 11 июня вооруженные формирования РФ 16 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник стрелял:

трижды вблизи Марьинки – с минометов 82-го калибра, гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов;

два раза возле Новомихайловки – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с Гнутово – с 82-мм минометов;

неподалеку Новотроицкого – из ручных и станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

возле Чермалыка – из снайперского оружия;

вблизи Павлополя – с БПЛА сбросили гранатометный выстрел, а также с минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Военная ситуация на Донбассе 11 июня mediarnbo.org

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования РФ осуществляли обстрелы:

дважды неподалеку Орехово – с минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

возле Хутора Вольного – из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Крымского – из вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

на подступах к Новоалександровке и Луганского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Потери российско-оккупационных войск t.me/a_shtirlitz

"Удерживая оборону и сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие действовали решительно и жестко ответили враждебным подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свою деятельность", – говорится в сообщении.

При этом с начале 12 июня российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" снова обстреляли из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов опорные пункты Объединенных сил неподалеку Луганского.

А в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" по нашим защитникам возле Верхнеторецкого агрессор применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Огнем из штатного вооружения по позициям оккупантов украинские подразделения решительно подавили активность противника. К счастью, за нынешние сутки потерь среди наших защитников нет. Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами.

Протягом 11.06 втрати противника склали 16 осіб. З них 8- "200", бойових ( 4 - 4 омсбр, 2 - 7 омсбр, 2 - 6 омсп, обстріл); 8 - "300", ( 5 - 4 омсбр, 1 - 7 омсбр, 1 - 9 омсп, 1 - 4 омсбр)#200_бригада — Сергей Нещадим (@nevedimka123) June 12, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июня войска России в Донбассе обстреляли украинских защитников возле населенного пункта Павлополь. Оккупанты сбросили гранату, вероятно ВОГ-17, с помощью беспилотного аппарата. В результате взрыва один боец ВСУ получили ранение.

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