ВСУ ответили войскам России на Донбассе за нарушение тишины: потери уточняются

В среду, 13 мая, в результате боев на Донбассе двое украинских военнослужащих получили ранения.

Как сказано в сводке пресс-центра штаба ООС, российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим тишины, использовав запрещенные минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Террористы обстреляли позиции ВСУ в районе населенных пунктов Гнутово, Старогнатовка, Крымское, Катериновка и Орехово.

"Наши воины такие наглые действия без ответа не оставили и применили дежурные огневые средства, после чего оккупанты свернули свою преступную активность. Потери противника уточняются", – отмечается в сводке.

Карта ООС, 13 мая Минобороны

Как писал OBOZREVATEL, накануне украинские защитники разгромно ударили по войскам России на Донбассе после их очередной провокации. Штаб ООС озвучил потери оккупантов.

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