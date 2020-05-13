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14 мая • обновлено в 16:30
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ВСУ ответили войскам России на Донбассе за нарушение тишины: потери уточняются

5.3т
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В среду, 13 мая, в результате боев на Донбассе двое украинских военнослужащих получили ранения.

Как сказано в сводке пресс-центра штаба ООС, российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим тишины, использовав запрещенные минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Террористы обстреляли позиции ВСУ в районе населенных пунктов Гнутово, Старогнатовка, Крымское, Катериновка и Орехово.

"Наши воины такие наглые действия без ответа не оставили и применили дежурные огневые средства, после чего оккупанты свернули свою преступную активность. Потери противника уточняются", – отмечается в сводке.

Карта ООС, 13 мая

Карта ООС, 13 мая

Минобороны

Как писал OBOZREVATEL, накануне украинские защитники разгромно ударили по войскам России на Донбассе после их очередной провокации. Штаб ООС озвучил потери оккупантов.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
результаты боев... жду, когда будут результаты, сражений...)
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1
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Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
"..Треба постiйно обстрiлювати цiх донбасiвських сепарiв, доки вони не почують, що життя українцiв вже змiнилось на краще i вони, мабуть, почали вже жити майже як европейцi.." - В. Вятрович ))
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Букет Красивый
Букет Красивый
Вэсэу это просто каратели
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