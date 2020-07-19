ВСУ на Донбассе удержали оборону и жестко ответили оккупантам, – штаб ООС

Один украинский военнослужащий получил ранение в результате вражеских обстрелов вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе в субботу, 18 июля.

Воина было оперативно доставлено в медицинское учреждение и оказано помощь врачей. Об этом информирует штаб ООС на странице в Facebook.

В ответ на агрессию, по данным разведки, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили одного захватчика. И по уточненным данным, 16 июля потери противника составили еще двое погибших.

Отмечается, что 18 июля ВС РФ 13 раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстрелял наши позиции из артиллерийских систем калибра 122 мм, 82-х мм минометов, гранатометов, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник стрелял:

неподалеку Старогнатовки – на рассвете с противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов, а в вечернее время – из вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

в окрестностях Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

у Новоселовки Второй – из минометов калибра 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Талаковки – из гранатометов и стрелкового оружия;

недалеко от Гнутово – с автоматических станковых гранатометов и снайперского оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враждебные обстрелы с вооружения запрещенного Минскими договоренностями зафиксировано:

вблизи Новотошковского – из артиллерийских систем калибра 122 мм и вооружения БМП;

возле хутора Вольного и Причепиловки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Ситуация в зоне проведения ООС на Донбассе 18 июля (mediarnbo.org)

"Для подавления огневых средств противника наши воины оперативно применили штатное вооружение. Ответ был адекватным – после чего враг прекратил свою активность", – говорится в сообщении.

В то же время, добавляют в штабе ООС, за минувшие сутки вооруженные формирования РФ обстреляли участок разведения сил и средств №3 Богдановка. Со стороны Петровского противник совершил три очереди из стрелкового оружия. Кроме этого, с начала этих суток враг уже 6 раз нарушил режим прекращения огня.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", захватчики использовали запрещенные Минского договоренностями образцы вооружения:

неподалеку Причепиловки – артиллерийские системы 122-го калибра и 120-ти мм минометы;

у Луганского – минометы 120-го и 82-го калибра.

Вблизи Водяного, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник задействовал гранатометы различных систем, а у Старогнатовки – крупнокалиберные пулеметы.

К счастью, потерь за нынешние сутки среди украинских воинов нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Сводка ООС на 19 июля (Facebook Операция объединенных сил)

Сообщение штаба ООС (Facebook Операция объединенных сил)

Как сообщал OBOZREVATEL, вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 18 июля трижды обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. В частности, они вели огонь по участку разведения сил и средств №3 Богдановка.