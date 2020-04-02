По подтвержденным данным украинской разведки, потери российско-оккупационных войск в марте на Донбассе перевалили за 150 человек.

Об этом говорится в актуальной сводке штаба ООС, опубликованной на странице в Facebook. Так, террористы потеряли убитыми 51 человека и еще 113 ранеными и травмированными.

Кроме того, военнослужащие Объединенных сил уничтожили десять единиц техники противника. Это, в частности, миномет калибра 120 мм, две боевые машины пехоты, два МТЛБ, беспилотный летательный аппарат и четыре военные автомобили.

"Командование операции Объединенных сил подчеркивает, что в случае угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих наши подразделения всегда дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику. Объединенные силы продолжают стойко выполнять боевые задачи по защите украинского народа. Слава Украине!" – написали защитники.

Как сообщал OBOZREVATEL:

по данным украинской разведки, 1 апреля был ликвидирован один российский оккупант и минимум трое получили ранения.

Террористы, в свою очередь, ранили троих украинских военных ВСУ. Они 15 раз обстреляли позиции сил ООС.

Напомним, в феврале российско-оккупационные войска также понесли огромные потери на Донбассе: 38 убитых и 44 раненых.

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