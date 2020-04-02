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2 апреля • обновлено в 12:54
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Штаб ООС назвал сокрушительные потери оккупантов в марте: 51 убитый и 113 раненых

2.2т
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По подтвержденным данным украинской разведки, потери российско-оккупационных войск в марте на Донбассе перевалили за 150 человек.

Об этом говорится в актуальной сводке штаба ООС, опубликованной на странице в Facebook. Так, террористы потеряли убитыми 51 человека и еще 113 ранеными и травмированными.

Кроме того, военнослужащие Объединенных сил уничтожили десять единиц техники противника. Это, в частности, миномет калибра 120 мм, две боевые машины пехоты, два МТЛБ, беспилотный летательный аппарат и четыре военные автомобили.

"Командование операции Объединенных сил подчеркивает, что в случае угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих наши подразделения всегда дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику. Объединенные силы продолжают стойко выполнять боевые задачи по защите украинского народа. Слава Украине!" – написали защитники.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • по данным украинской разведки, 1 апреля был ликвидирован один российский оккупант и минимум трое получили ранения.

  • Террористы, в свою очередь, ранили троих украинских военных ВСУ. Они 15 раз обстреляли позиции сил ООС.

  • Напомним, в феврале российско-оккупационные войска также понесли огромные потери на Донбассе: 38 убитых и 44 раненых.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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Филимонов Игорь
Филимонов Игорь
До турецкой армии еще далеко , но хоть что-то.Жаль наших.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
медицинский персонал городской больницы № 8г. Мариуполь в полном составе подал заявления об увольнении. Причиной этому послужили необеспеченность средствами индивидуальной защиты, отсутствие тестовых систем для выявления корона в и р у с н о й инфекции, а также нехватка мест в стационарах по причине госпитализации в медучреждение около 200 в о е н н о служащих 10-й и 128-й бригад с подозрениями на заражение корона в и р у с ом», - говорится в официальном сообщении НМ Д Н Р.
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Мой господин
Мой господин
АСТАНАВИТЕСЬ!!!
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Филимонов Игорь
Филимонов Игорь
Мой господин, Какая АСТАНА? Ее казахи уже переименовали.
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