ВСУ мощно ударили по наемникам России на Донбассе: у врага серьезные потери

За минувшие сутки, 29 мая, российские оккупационные войска семь раз обстреляли позиции ОС на Донбассе. Потерь среди ВСУ нет.

Против украинских военных враг применял запрещенные минскими договоренностями минометы калибров 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Украинские воины давали жесткий ответ и подавляли вражеский огонь имеющимися средствами. По данным разведки, 28 мая наши воины ликвидировали одного и ранили четырех оккупантов. Также был уничтожен один миномет противника", – отмечено в сообщении.

Война на Донбассе

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник вел огонь около Павлополя, Широкиного и Старогнатовки.

В ВСУ отметили, что российские наемники открывали огонь из вооружения, которое давно должно быть отведенным от линии боевого соприкосновения.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вел огонь у Крымского и Богдановки.

Украинский офицер Анатолий Штефан (Штирлиц) добавил, что потери российско-оккупационных войск составили 5 человек из них:

Безвозвратные (200) – 1 (1 - 4 омсбр).

Санитарные (300) – 4 (2 – 4 омсбр, 1 - 1 омсбр, 1 - 3 омсбр).

Потери ВВТ: 1 (один) миномет, калибр 82 мм 4-й омсбр

С начала текущих суток, 29 мая, российские вооруженные формирования в районе ответственности ОТГ "Восток" недалеко от населенного пункта Богдановка вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди украинских военных нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе в результате обстрела со стороны российско-оккупационных войск погиб украинский военнослужащий.