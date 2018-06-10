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ВСУ мощно ударили на Донбассе: озвучены потери "Л/ДНР"

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В зоне проведения ООС на Донбассе 9 июня было ликвидировано двух террористов "Л/ДНР".

Еще пятеро оккупантов получили ранения, рассказал на брифинге спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"По данным нашей разведки, не обошлось без потерь и в рядах оккупационных войск - в результате точного ответного огня двое боевиков были уничтожены и пятеро ранены", - сообщил он.

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Отметим, за минувшие сутки, 9 июня, террористы 30 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего двое украинских военных получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в сети появилось видео мощного удара бойцов ВСУ по террористам на Донбассе.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на Обозревателе.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Объекты
Министерство обороны УкраиныНовости ДонбассаНовости ЛНРНовости ДНР
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andrei andrei
andrei andrei
Очередной пиз....ж. Про бандеровские 200-тые не поделитесь?
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