ВСУ мощно ударили на Донбассе: озвучены потери "Л/ДНР"

В зоне проведения ООС на Донбассе 9 июня было ликвидировано двух террористов "Л/ДНР".

Еще пятеро оккупантов получили ранения, рассказал на брифинге спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"По данным нашей разведки, не обошлось без потерь и в рядах оккупационных войск - в результате точного ответного огня двое боевиков были уничтожены и пятеро ранены", - сообщил он.

Отметим, за минувшие сутки, 9 июня, террористы 30 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего двое украинских военных получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в сети появилось видео мощного удара бойцов ВСУ по террористам на Донбассе.