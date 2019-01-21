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ВСУ мощно ответили наемникам Путина на Донбассе: в ''Л/ДНР'' потери

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Один оккупант был уничтожен, еще двое получили ранения в результате боевых действий на Донбассе 20 января.

Кроме того, из-за обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных получил ранения. Об этом сообщили в пресс-службе ООС на Донбассе.

"Украинских воинов обстреливали четыре раза - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Павлополь; дважды из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия — в районе населенного пункта Гнутово; с ПТРК, гранатометов — вблизи поселка Каменка", — говорится в сообщении.

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Также стреляли в районе Песков, Водяного, Широкино и Красногоровки.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял наши позиции: из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов - вблизи хутора Вольный дважды из гранатометов различных систем - в районе поселка Крымское", — добавили в ООС.

Всего противник открывал огонь 16 раз.

СНБО

СНБО

Зона ООС

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ООС высказались о военной зачистке Донбасса и назвали сроки в 5-6 месяцев.

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Темы
Российско-украинский конфликтВойна на Донбассе
Место
Украина
Теги
Новости ДНРтеррористы "ДНР"
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Иванович Игорь
Иванович Игорь
Раз за разом, изо дня в день скачущему быдлу вдалбливается мысль, что ВСУ воюют с российскими войсками, второй армией в мире, тем самым изображая шароварный сброд боеспособной армией. Достаточно снять кастрюлю и задуматься, , почему на Донбассе, где российских войск никто не видел, воины света доблестно с ними сражаются. а в Крым, где российские войска точно есть - даже не рыпаются))))))))))))))
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Приходько Егор
Приходько Егор
оккупанты это ВСУ. запомните это. их никто не звал на Донбасс, именно они убивают мирных жителей. именно они являются террористами, именно они сбили боинг, именно они виновны в тысячах смертей.
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