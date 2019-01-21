ВСУ мощно ответили наемникам Путина на Донбассе: в ''Л/ДНР'' потери

Один оккупант был уничтожен, еще двое получили ранения в результате боевых действий на Донбассе 20 января.

Кроме того, из-за обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных получил ранения. Об этом сообщили в пресс-службе ООС на Донбассе.

"Украинских воинов обстреливали четыре раза - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Павлополь; дважды из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия — в районе населенного пункта Гнутово; с ПТРК, гранатометов — вблизи поселка Каменка", — говорится в сообщении.

Также стреляли в районе Песков, Водяного, Широкино и Красногоровки.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял наши позиции: из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов - вблизи хутора Вольный дважды из гранатометов различных систем - в районе поселка Крымское", — добавили в ООС.

Всего противник открывал огонь 16 раз.

СНБО Зона ООС

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ООС высказались о военной зачистке Донбасса и назвали сроки в 5-6 месяцев.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram