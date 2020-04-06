Террористы "Л/ДНР" отличились неудачной провокацией в районе Павлополя на Донбассе.

Как сказано в сводке штаба ООС вечером в понедельник, 6 апреля, оккупанты в течение суток раз нарушили режим тишины, применив запрещенное "Минском" оружие.

"Утром противник по направлению населенного пункта Набережное обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Павлополя. Против наших защитников оккупанты применили минометы калибра 82 мм, восемь мин, вооружение боевых машин пехоты и противотанковый ракетный комплекс.

Украинские военнослужащие благодаря умелым действиям избежали потерь среди личного состава и прицельным огнем прекратили враждебную провокацию. Потери противника уточняются", – сказано в сообщении.

Сводка ООС за 6 апреля Минобороны

На участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной. Режим тишины соблюдается.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как писал OBOZREVATEL, 5 апреля террористы также устроили провокации, однако получили мощный ответ от украинских защитников. ВСУ уничтожили два грузовика российского производства и ранили шестерых оккупантов.

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