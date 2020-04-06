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6 апреля • обновлено в 19:07
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ВСУ мощно ответили на провокацию оккупантов на Донбассе: сводка штаба ООС

2.2т
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Террористы "Л/ДНР" отличились неудачной провокацией в районе Павлополя на Донбассе.

Как сказано в сводке штаба ООС вечером в понедельник, 6 апреля, оккупанты в течение суток раз нарушили режим тишины, применив запрещенное "Минском" оружие.

"Утром противник по направлению населенного пункта Набережное обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Павлополя. Против наших защитников оккупанты применили минометы калибра 82 мм, восемь мин, вооружение боевых машин пехоты и противотанковый ракетный комплекс.

Украинские военнослужащие благодаря умелым действиям избежали потерь среди личного состава и прицельным огнем прекратили враждебную провокацию. Потери противника уточняются", – сказано в сообщении.

Сводка ООС за 6 апреля

Сводка ООС за 6 апреля

Минобороны

На участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной. Режим тишины соблюдается.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как писал OBOZREVATEL, 5 апреля террористы также устроили провокации, однако получили мощный ответ от украинских защитников. ВСУ уничтожили два грузовика российского производства и ранили шестерых оккупантов.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Первыми начинают стрелять т еррористы ВСУ, потому, что в противном случае, им не платят жалкое жалование. Т еррористы ВСУ за деньги у бивают своих соотечественников на Донбассе.
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Т еррористы "ВСУ" отличились неудачной провокацией в районе Павлополя на Донбассе.
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Расследования

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