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7 апреля • обновлено в 21:39
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ВСУ мощно ответили на провокации "Л/ДНР": террористы Путина подсчитывают потери

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Военнослужащие Объединенных сил мощно отразили дерзкую атаку российских наемников на Донбассе 7 апреля. Почувствовав на себе результаты ответа украинских защитников, оккупанты немедленно прекращали любую активность.

Об этом сообщает штаб ООС на странице в Facebook, подчеркивая, что с начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня. К счастью, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих ОС нет, тогда как потери противника уточняются.

Отмечается, что противник вел огонь по позициям ВСУ с использованием запрещенных Минскими договоренностями вооружения. Оккупанты применяли минометы калибра 120 мм, станковые противотанковые гранатометы, БПЛА, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник вблизи Марьинки обстрелял позиции Объединенных сил со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, а у Опытного – из пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

Также, пренебрегая правилами Международного гуманитарного права, оккупанты совершили коварный обстрел гражданского автомобиля рядом с населенным пунктом Красногоровка. С помощью беспилотного летательного аппарата враг сбросил гранату ВОГ-17 у транспортного средства одного из отечественных центральных телеканалов. К счастью, никто из журналистов и военнослужащих не пострадал.

Террористы "ДНР" обстреляли автомобиль украинских журналистов

Террористы "ДНР" обстреляли автомобиль украинских журналистов

Кроме этого, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования РФ с направления населенного пункта Голубовское выпустили по окрестностям Новотошковского семь мин калибра 120 мм. Однако прицельным огнем Объединенные силы вовремя прекратили все враждебные провокации.

В штабе Операции объединенных сил добавили, что на участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной. Режим "ТИШИНА" соблюдается.

В то же время подчеркивается, что случаев заболевания коронавирусом среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, в районе проведения операции принимаются все необходимые меры по недопущению заноса и распространения инфекции в воинские коллективы из состава ОС.

Как сообщал OBOZREVATEL, за прошедшие сутки, 6 апреля, российские оккупационные войска восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе. Огнем ВСУ ранили одного оккупанта.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООС Вооруженные силы Украины террористы "ДНР"
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Вчера при пожаре на Донбассе в тяжёлом состояние были доставлены 4 ВСУшника.
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
марина лисничук,представь,человек ест гречку купленную в нереальном количестве и читает твой заголовок,это смерть мгновенная,от смеха поперхнулся и лапти.
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Golan Sim
Golan Sim
Разумеется, нашим у,пор,отым адептам майдана крайне необходимо сор,вать процесс мирного урегулирования в Донбассе, поэтому подлые ОБС,ТРЕЛЫ воинов ВСУ со стороны отмороженных нацбатовцев будут идти по нарастающей и, конечно же, во всём этом наши майдановские сми будут обвинять республиканских защитников Донбасса.
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