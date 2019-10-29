'ВСУ могут вернуться': назван важный нюанс отвода войск на Донбассе

Украинские военные на Донбассе могут в случае необходимости оперативно вернуться на позиции в поселке Золотое, которые они покидают в результате договоренности о разведении войск.

Об этом в эфире ObozTV рассказал военный эксперт Владислав Селезнев. По его мнению, такой шаг будет предпринят, если обстрелы будут продолжаться в дальнейшем.

Селезнев напомнил, что события, аналогичные нынешним, уже происходили на Донбассе 7 октября 2016 года.

"В этот день в районе Золотого также проходило разведение сил и средств. И через некоторое время наши силы вернулись на те позиции, которые занимали ранее, в связи с тем, что со стороны пророссийских боевиков в нашем направлении постоянно звучали обстрелы. И для обеспечения безопасности жителей в этом районе наши войска вернулись на те же позиции", – отметил он.

По словам эксперта, украинское командование при разведении сил учитывает все риски: "Они имеют возможность, во-первых, оперативно вернуться на те же позиции, во-вторых – все территории, которые оставляют украинские войска, выходя на новые рубежи, находятся под пристальным контролем наших военных".

Как пояснил Селезнев, позиции, на которые выходят украинские военные – те же самые, на которые они выходили в октябре 2016 года.

"С того времени проводились определенные работы относительно обустройства тех позиций. Я не знаю, какое сейчас состояние этих объектов и сооружений, но в любом случае если процесс разведения сил не будет остановлен, то штабу ООС надо будет приложить все усилия для того, чтобы перед началом зимнего периода обеспечить пристойные условия для размещения украинского военного персонала", – подчеркнул он.

Также эксперт напомнил, что в районах, откуда уйдут бойцы ООС, останутся обеспечивать правопорядок представители Национальной полиции, военно-гражданского сотрудничества и других структур.

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